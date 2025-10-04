El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores

La actividad en las instalaciones de Logroño Courier S. L. cesó el pasado 30 de agosto por «motivos productivos» una vez que esta subcontrata de ... Amazon vio cómo el vínculo contractual que tenía con el gigante del comercio electrónico queda suspendido con la finalización del mes de agosto. El administrador de esta empresa con sede en el polígono de Cantabria trasladó en su momento a los representantes de los trabajadores la «imposibilidad de continuar» con el negocio –puesto que Amazon dejaba de enviar camiones con paquetes para su reparto, sobre todo de su centro logístico de Zaragoza– y su intención de presentar un expediente de regulación de empleo «con extinción de las relaciones jurídico-laborales con las personas trabajadoras de la empresa».

Este ERE ya está sobre la mesa y el sindicato UGT, que lleva la mayoría de la representación de la plantilla, ha recibido la documentación de este procedimiento de despido colectivo, que finalmente afecta a un total de 47 trabajadores –aunque la cifra con los eventuales era mayor–. Ahora comienza su periodo de consultas en el que las dos partes de este conflicto laboral empezarán a negociar cómo son las salidas de estos empleados –entre repartidores, principalmente, y almaceneros– y en qué condiciones.

Porque lo que sí parece irreversible es el cierre de Logroño Courier S. L. que empezó en julio de 2020 con su actividad postal y de correos. Los trabajadores, de hecho, llevan desde el pasado 1 de septiembre con permiso retribuido, sin trabajar porque no hay actividad pero cobrando su sueldo.

Esta documentación sobre el ERE colectivo y de extinción también está en manos de la autoridad laboral. En este sentido, en Inspección de Trabajo hay denuncias contra esta subcontrata de Amazon por parte de UGT «desde hace tiempo por múltiples incumplimientos, desde excesos de jornada hasta impagos de salarios o de horas extras, incumplimientos en materia de desconexión digital, etcétera».