Instaslaciones de Logroño Courier S. L., cerradas desde el pasado 30 de agosto. Justo Rodríguez

El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores

Se abre ahora un periodo de consultas sobre el ERE de extinción, que supondrá el cierre de la planta de Logroño Courier en el polígono Cantabria

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:40

La actividad en las instalaciones de Logroño Courier S. L. cesó el pasado 30 de agosto por «motivos productivos» una vez que esta subcontrata de ... Amazon vio cómo el vínculo contractual que tenía con el gigante del comercio electrónico queda suspendido con la finalización del mes de agosto. El administrador de esta empresa con sede en el polígono de Cantabria trasladó en su momento a los representantes de los trabajadores la «imposibilidad de continuar» con el negocio –puesto que Amazon dejaba de enviar camiones con paquetes para su reparto, sobre todo de su centro logístico de Zaragoza– y su intención de presentar un expediente de regulación de empleo «con extinción de las relaciones jurídico-laborales con las personas trabajadoras de la empresa».

