LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros en la estación de tren de Burgos. Ricardo Ordoñez / ICAL

Más de dos horas de retraso en el viaje de Logroño a Madrid al descarrilar un tren en Burgos

Un vagón del Intercity Madrid-San Sebastián que tenía que pasar por Miranda se salió de la vía y afectó al recorrido entre Logroño y Chamartín

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:04

A pesar de que la oferta ferroviaria en La Rioja sigue siendo escasa, los problemas no dejan de sucederse y por una razón u otra ... el viaje en tren a Madrid continúa generando sinsabores a los pasajeros. En esta ocasión, el trayecto entre la estación de Logroño y la de Chamartín en la capital de España –con recorrido por La Rioja Alta y que se puso en marcha en abril– se vio afectado este pasado domingo por un descarrilamiento a escasos metros de la terminal Rosa Manzano de Burgos. Pasadas las seis de la tarde, el tren Intercity Madrid-San Sebastián partía hacia Miranda de Ebro desde la estación burgalesa y al sortear el intercambiador un vagón de cola del convoy –en el que no viajaban pasajeros– se salió de la vía y provocó la parada inmediata del transporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  2. 2 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  3. 3 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  4. 4 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  5. 5 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  6. 6 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  7. 7 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  8. 8

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  9. 9

    Puerta grande para el hambre de Aarón Palacio
  10. 10 La Terraza de Diario LA RIOJA se estrena en el día grande de San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Más de dos horas de retraso en el viaje de Logroño a Madrid al descarrilar un tren en Burgos

Más de dos horas de retraso en el viaje de Logroño a Madrid al descarrilar un tren en Burgos