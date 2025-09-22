Más de dos horas de retraso en el viaje de Logroño a Madrid al descarrilar un tren en Burgos

A pesar de que la oferta ferroviaria en La Rioja sigue siendo escasa, los problemas no dejan de sucederse y por una razón u otra ... el viaje en tren a Madrid continúa generando sinsabores a los pasajeros. En esta ocasión, el trayecto entre la estación de Logroño y la de Chamartín en la capital de España –con recorrido por La Rioja Alta y que se puso en marcha en abril– se vio afectado este pasado domingo por un descarrilamiento a escasos metros de la terminal Rosa Manzano de Burgos. Pasadas las seis de la tarde, el tren Intercity Madrid-San Sebastián partía hacia Miranda de Ebro desde la estación burgalesa y al sortear el intercambiador un vagón de cola del convoy –en el que no viajaban pasajeros– se salió de la vía y provocó la parada inmediata del transporte.

La consecuencia directa fue un retraso no solo en ese viaje sino en el del Intercity Logroño-Madrid «porque hubo que reorganizar las circulaciones», explicaban ayer portavoces de Renfe. La riojana Sara Pérez fue una de las afectadas. Su tren desde Miranda hacia Chamartín debía partir a las 17.23 horas «pero salimos a las 18.30 y después de muchos momentos de incertidumbre». Porque el tren empezaba a retrasarse «y nadie nos decía nada. No daban información hasta que ya insistí y un revisor nos dijo que nuestro tren venía enganchado al que descarriló –era un tren en doble composición– y de manera indirecta habría retrasos».

Ella, entonces, decidió «hacer caso al revisor que me dijo 'móntate en el siguiente tren que pasará en cinco minutos'. Pero mucha gente que dudó seguro que en Miranda se quedó en tierra». El viaje continuó su recorrido hasta Valladolid y a eso de las 20.50 horas ella, junto al resto de pasajeros, fueron reubicados en uno de larga distancia para enfilar camino de Madrid.

Sara Pérez llegó a la capital de España pasadas las diez y media de la noche cuando «en condiciones normales tenía que haberlo hecho a las 20.15. Así lo ponía en el horario de mi billete desde Miranda». Pero tratándose de la red ferroviaria riojana, dentro de la normalidad parecen estar incluidas las incidencias.