Las denuncias por infracciones de tráfico crecen el 64,3% en La Rioja hasta sumar ya 234 diarias

Mucho por aprender todavía para reducir el dolor, para que decenas de vidas no se pierdan en el asfalto o se trunquen futuros e ilusiones ... por la gravedad de las secuelas. Los conductores no escarmientan –tampoco muchos peatones, ciclistas o pilotos de patinete– y las calificaciones caen de forma alarmante en las mismas asignaturas de siempre, en esos capítulos troncales que engrosan las estadísticas de la dramática siniestralidad viaria: velocidad, alcohol y drogas al volante, uso del móvil, distracciones, imprudencias...

Vamos a peor. Al menos así se refleja en la última estadística de denuncias por infracciones de la Jefatura de Tráfico en La Rioja, la correspondiente al pasado 2024, en el que se produjo un incremento interanual del 64,39%, al tramitarse 85.436 expedientes sancionadores, 33.0466 más que en 2023 (51.970), lo que ofrece una media abrumadora: 234 infracciones detectadas por día.

«Sí, suben las denuncias por infracciones contra la seguridad viaria, no solo en La Rioja, sino también a nivel nacional, pero no hay detrás un afán recaudatorio, no se multa más por eso, sino porque estamos intentando poner el foco en ese tipo de conductas cada día más habituales en la conducción porque, además, luego, por desgracia, tienen su reflejo en la siniestralidad y en los accidentes graves o mortales», destaca la jefa de Tráfico en la región, Beatriz Zúñiga, quien recuerda que «el año pasado, por ejemplo, en muchos de los accidentes con fallecidos, tanto en vías urbanas como en interurbanas, vimos la no presencia del cinturón de seguridad en uno de cada cuatro víctimas mortales, también ese factor concurrente del consumo de alcohol y o drogas, velocidad, distracciones por el uso del móvil al volante… Factores humanos evitables que podrían haber salvado vidas», se lamenta.

Durante el pasado 2024, más de siete de cada diez infracciones detectadas en la red viaria riojana fueron por sobrepasar las limitaciones de una velocidad adecuada. En concreto se tramitaron 61.985 boletines de denuncia, con un aumento del 102,69% respecto a los 30.581 del año anterior.

En el siguiente epígrafe por número de infracciones figura un apartado también cada vez más habitual y que incide muy negativamente en la seguridad viaria. El año pasado las denuncias relacionadas con la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) crecieron un 4,49%, de 4.802 a 5.018, la mayor parte por la caducidad de la tarjeta –4.761, el 5,42% más que las 4516 de 2023– pero también con 200 expedientes que circulaban con la ITV desfavorable y, lo que es más preocupante, otros 57 con el examen del vehículo negativo.

«En muchos de los siniestros hubo factores humanos evitables que podrían haber salvado vidas» Beatriz Zúñiga Jefa de Tráfico en La Rioja

Otro de los apartados que más inquietan a los expertos, el de los conductores que circulan tras haber ingerido alcohol o sustancias estupefacientes, prosigue también su escalada ajeno a las campañas informativas y al endurecimiento de las sanciones económicas y de detracción de puntos. Con un alza del 16,09%, los expedientes por este tipo de infracciones ha pasado de los 1.466 de 2023 a los 1.702 del pasado año. En el caso de las drogas el repunte es incluso más intenso, del 19,54%, con un total de 942 infracciones, 154 más que en el ejercicio previo; que en el de las bebidas alcohólicas, de 675 a 752 (+11,40%). Además, 8 personas se negaron a someterse a los test (3 en 2023).

Las distracciones, una de las principales causas de siniestralidad viaria, tienen mucho que ver con el uso del teléfono y otros dispositivos al volante, un capítulo en el que parece que los conductores tampoco escarmientan, según se refleja en la estadística de Tráfico, que recoge 873 infracciones por este motivo, 798 en 2023, lo que implica un aumento interanual del 9,39%. A la cabeza el móvil, con 604 expedientes (570 el año previo), seguido de auriculares, con 249 (213) y de dispositivos visuales, con 20 (15 en 2023).

Y aunque parezca increíble todavía hay quien se niega a un click tan sencillo como el de anclar el cinturón de seguridad. Esta imprudencia se saldó en 2024 1.423 expedientes sancionadores y un incremento del 25,48% respecto a las 1.134 del ejercicio anterior. Una irresponsabilidad que incluso hay infractores que extienden a sus hijos, ya que hubo hasta 186 propuestas de sanción por no utilizar un SRI (sistema de retención infantil) adecuado.

Y para cerrar, otra de las obligaciones que no todos aceptan cumplir, como es la de contar con el seguro de automóvil. El año pasado fueron cazados 821 conductores que carecían de él (otros 853 no lo llevaban en el coche), el 33,27% más que en 2023 (616).