Dramas de asfalto convertidos en lecciones de vida

Un vehículo del subsector de Tráfico de la Guardia Civil con todos sus avisos luminosos prendidos a la orilla de la carretera pone en alerta ... hasta al conductor más prudente. Si además, unos metros más adelante, hay otra media docena de patrullas y una veintena de personas a la espera el impacto visual y mental es inevitable. Pues eso es lo que se encontraron este jueves a primera hora de la mañana todos los viajeros que circulaban por la N-232 en sentido hacia la capital riojana junto a la estación de tren de Recajo.

Se trataba de un control, sí, pero muy especial, enmarcado en la campaña 'Mi experiencia puede salvarte la vida', que desde hace siete años desarrolla la Jefatura de Tráfico en La Rioja en colaboración con usuarios del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMF) de Lardero que en su día fueron víctimas de un siniestro viario.

«Hola, yo sufrí un accidente y estoy aquí para recordarte que hay que conducir con prudencia, para que no te distraigas con el móvil y para pedirte que al volante cero alcohol y drogas. Queremos entre todos que lo que me pasó a mí no le ocurra a nadie más». Este es el mensaje, con ligeras variaciones, que Samuel Nieto y David Galindo, repitieron hasta la saciedad a la treintena de coches a los que los agentes de Tráfico desviaron por unos momentos de su ruta para involucrarles en la campaña de concienciación. Sin abandonar su vehículo, su rostro de sorpresa, de leve temor, se tornó pronto en un rictus compungido inicialmente y sonriente en la despedida tras recoger el folletito del que les hacían entrega los dos usuarios del CRMF, arropados por guardias civiles, cámaras de televisión y fotográficas, micrófonos y grabadoras.

«En el año 2017, con 17 años, sufrí un accidente que me causó una lesión medular y estuve en el Hospital de Toledo 8 meses, luego vine al CRMF de Lardero, donde continuo hoy recuperando movilidad y estudiando un grado medio. Yo iba en bicicleta, llegó un coche y me atropelló, me llevo por delante», relató Samuel Nieto, orgulloso de que su drama pueda servir de lección para salvar vidas: «A los conductores les digo que sean prudentes, que tengan cuidado, que no corran, que los móviles no los usen mientras conduzcan, y claro, cero alcohol y cero drogas. Se trata de concienciar un poquito a la gente de que somos muy vulnerables. Nosotros somos ejemplo de superación para la gente».

Junto a él, David Galindo, otro joven víctimas de una distracción fatal. «Sufrí un accidente de tráfico cuando tenía 16 años, iba con unos amigos en bici por un pueblo de Huesca y un camión me arrolló en un cruce. El accidente me provocó graves consecuencias físicas y la vida me cambió totalmente ese día y desde entonces no tiene nada que ver, es completamente diferente, no voy a decir si peor o mejor. Yo aquel día llevaba casco y como recuerda siempre mi madre aquello me salvó la vida así que, aún con todo, estoy vivo y puedo dar testimonio y tratar de ayudar y concienciar a otras personas», explicó, para resumir su mensaje en estos controles: «Yo a los conductores les digo siempre que tengan muchísimo cuidado, también a los peatones a la hora de cruzar la vía y que pongan los cinco o seis sentidos en ello. La gente lo recibe muy bien, siempre les llego hondo e intento dar a conocer lo que me pasó, enseñar algo malo que me ocurrió para evitar que se reproduzca».

Salvar vidas

La labor de estos voluntarios y la vigilancia por parte de las autoridades siguen siendo, por desgracia, fundamentales. De hecho ayer, en apenas 45 minutos y con solo una treintena de vehículos detenidos, los agentes detectaron en los controles un positivo por droga, además de algunas irregularidades en el permiso de conducir o con la ITV.

Samuel Nieto, David Galindo, la jefa de Tráfico, Beatriz Zúñiga, y agentes de la Guardia Civil, en varios momentos del control informativo y de concienciación. Sonia Tercero

«Es una campaña de concienciación de lo que suponen los accidentes de tráfico y de sus consecuencias, porque parece que muchas veces tenemos la percepción de que un accidente de tráfico les va a pasar a otros, no a nosotros», explicó, por su parte, la jefa de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, responsable de una iniciativa que durante esta semana se ha desarrollado también en Lardero y en el parque infantil de seguridad vial con niños de diferentes colegios de Logroño.

«Tenemos que cambiar nuestros comportamientos no para evitar las multas o que nos quiten puntos, sino entendiendo que así evitamos accidentes y sus consecuencias graves o fatales en nosotros mismos o en los otros usuarios de la vía. De lo que se trata al final es de hacer todo lo posible por salvar vidas», insistió Beatriz Zúñiga, quien incidía en que el pasado año se cerró con 12 víctimas mortales y 94 heridos graves en las carreteras riojanas con el exceso de velocidad presente en el 55% de los accidentes.