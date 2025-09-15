«Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este lunes en el consultorio médico de Los Lirios y en el futuro aparcamiento que se habilitará en Cascajos, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:04 Comenta Compartir

«Decepción absoluta» con los sanmateos

Un lector nos traslada su «decepción absoluta» con la gestión de San Mateo por parte del equipo de Gobierno de Logroño. «Está devaluando unas fiestas que, como escaparate de una ciudad con altas aspiraciones turística, son francamente lamentables. La inexistente Terraza de San Mateo, que el pasado año se encargaron de dinamitar; el concierto estelar de las fiestas, con un caché desproporcionado (por no hablar de las exigencias del catering, que rozan el insulto), o los tres días de fuegos artificiales sitúan nuestro programa festivo en la misma categoría en la que militan nuestros equipos de fútbol masculino, y que en ambos casos no es la que nos corresponde».

Inaceptable sacrificio de un gran parque

También desde Logroño y en clave crítica telefonea un ciudadano que considera «inaceptable que se pretenda sacrificar uno de los mayores espacios verdes del barrio de Cascajos para levantar un aparcamiento innecesario y una desoladora plancha de cemento. Los vecinos ya hemos visto este mismo error en Valcuerna, Chiribitas o la plaza de Primero de Mayo, donde el calor sofocante y la ausencia de sombra han convertido plazas vivas en superficies inhóspitas». El lector vive enfrente de la mencionada chopera y argumenta que «los árboles no son un lujo, son una necesidad: protegen del calor, mejoran la calidad del aire y ofrecen un lugar de encuentro. Exigimos que se respete este parque y que las decisiones urbanísticas tengan en cuenta el bienestar de quienes habitamos la ciudad, no intereses que ignoran la evidencia y el sentido común».

«Supuesto» consultorio de Los Lirios

No muy lejos de allí, otro logroñés quiere saber cuándo empezará a funcionar el «supuesto» consultorio médico de Los Lirios. «Los políticos no dicen la verdad. Después de más de un año terminado y de seis meses inaugurado a bombo y platillo, seguimos sin ningún servicio para el que se creó; tenemos unos profesionales que pasan consulta en días alternos a pacientes que se traen de sus propios centros de salud para cubrir el expediente y hacernos creer que funciona con normalidad, pero no te atienden si no eres de su selecto grupo. Para todo, a la fila del Joaquín Elizalde».

Otras ciudades nos toman la delantera

«Lo que tiene el verano es que viajas más y de camino pasas por ciudades como León, Burgos, Palencia, Jaén… que en tu imaginario eran monumentales, pero grises», inicia su llamada una logroñesa. «Y compruebas que mientras Logroño se hunde en la porquería de sus calles, el asfalto destrozado, los ruidos, las terrazas sin límite… esas ciudades que nos parecían menos animadas se ven lustrosas y dirigidas con sensatez. ¡Pobre Logroño! y qué pena por los que no lo han conocido cuando era otra cosa».

Fiestas de «un jaleo horrible» en Alesanco

Una vecina de Alesanco nos llama muy cabreada con las fiestas de la localidad porque «han sido de un jaleo horrible. «En mi casa trabajamos y a las tres de la mañana había gente gritando por las calles. Es vergonzoso», remacha

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Suciedad en las calles de Logroño

Ampliar

«Parece ser que la limpieza en Logroño deja mucho que desear», empieza diciendo el lector que nos envía esta imagen. Y sigue: «Esto es la marquesina de autobuses de Gran Vía, junto a la torre de Logroño. Añade que el otro día se fijó que «El Espolón, alrededor de los jardines, está asqueroso de suciedad. Desde luego la limpieza no es buena». Y se queja de que, mientras, «nos suben la tasa de basuras».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.