Moreno acusa a Capellán de «permitir que los precios de la vivienda sean desorbitados»

La portavoz de Podemos-IU, Henar Moreno, ha sido la encargada de abrir la segunda jornada del debate sobre el estado de la región. ... En treinta minutos ha desgranado lo que ha asegurado que echó en falta en la comparecencia del miércoles del presidente Gonzalo Capellán, al que ha acusado de «no preocuparse de los problemas de los riojanos».

Moreno ha realizado un sucinto repaso contra las políticas de un presidente del Gobierno «al que vendieron como la cara amable del PP» pero que «ha demostrado que representa a la derecha más rancia» y que no se encarga del día a día.

Aunque lo ha dejado para el final de su alocución, la portavoz de Podemos-IU ha calificado la vivienda como «el tema de la legislatura». «Los jóvenes no pueden acceder a una vivienda en alquiler. El Plan Revive [destinado a pueblos pequeños] puede ser positivo, pero no es la solución. La gente tiene que poder acceder a una vivienda de manera inmediata», ha reseñado. «Ustedes no toman medidas a medio ni a largo plazo, siempre defienden a los mismos. Y la regulación dejada al libre mercado ha permitido que la vivienda se convierta en un bien de especulación, Ustedes permiten sistemáticamente que los precios sean desorbitados», ha abundado.

Más allá de la vivienda, Moreno ha recordado otros asuntos básicos de su programa: sanidad, educación o derechos del colectivo LGTBIQ+. En materia sanitaria, ha incidido en las paulatinas privatizaciones, en la falta de recursos y las demoras en Urgencias, en la derivación de los accidentes de tráfico a Los Manzanos o la contratación de 763 profesionales anunciadas por Sanidad, algo que según Moreno es «mentira». «Igual está usted de acuerdo con su conejera en que las personas no se operan porque prefieren irse de vacaciones, cuando el problema es que ustedes cierran camas», ha dicho.

Respecto a la educación, Moreno ha criticado los retrasos en la construcción de un centro de Secundaria en Villamediana («igual en cinco o seis años salen de los barracones», ha asegurado), la privatización de grados de FP o el anuncio de la reforma del Marqués de Vallejo. «Son incapaces de cubrir la necesidad de plazas», ha incidido antes de denunciar que los padres no pueden acudir en transporte público al centro o que este continúa alejado del centro. «¿Por qué no se plantean traer al centro de Logroño el Marqués de Vallejo? ¿O es que seguimos con las políticas antiguas de dejar a las personas con otras capacidades lo más escondidos posible?», ha inquirido.

«No defiende» al colectivo LGTBIQ+

Respecto a la petición de unidad que el miércoles hizo Capellán para condenar las agresiones tránsfobas acaecidas en Logroño el pasado fin de semana durante la celebración del Orgullo, Moreno le ha interpelado que lo se requería era «acudir a la concentración de repulsa, algo que no hizo, y usted representa a todos los riojanos». «No le cree nadie. Vienen recortando partidas en educación afectivo sexual en los colegios. El problema es que han metido la ley trans en un cajón. Por ahí tenemos que empezar», ha concluido.