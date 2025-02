«El personal es nuestro gran valor y aspiramos a ser más en el parque»

Hace tres lustros, en 2010, la vida de Daniel León cambió. Hasta ese momento había estudiado la carrera de Ingeniería Agrónoma y se había lanzado ... al mundo laboral, pero ese año decidió estudiar para bombero y aprobó la oposición. «Siempre había tenido esa vocación porque alguien cercano se dedicaba a ello y a mí me parecía muy gratificante ayudar a los demás», cuenta el riojano, quien inició entonces un periplo que le llevó, entre otros lugares, por Vizcaya, Navarra o Álava hasta recalar en Logroño.

Ahora, toma las riendas del Parque de Bomberos de la capital riojana y lo hace para ponerse al frente de un equipo de 61 profesionales y seis brigadas. «A los que hay que añadir a un técnico en prevención y dos administrativas», puntualiza. Un bombero al frente de un equipo de bomberos (algo que no ocurría hasta ahora) con el objetivo de mejorar las condiciones de un servicio que, en su opinión, cuenta con un nivel «alto» que pretende aumentar apostando por la planificación, la formación y la coordinación.

– ¿Cómo afronta el reto de ponerse al frente de este equipo?

– Con ilusión. Como mis compañeros me apoyan, está resultando todo más fácil. Me gustaría ayudar en lo posible, siempre con la aportación de mi equipo. Confío en que nuestras peticiones lleguen a buen fin porque hay muchas ganas de mejorar el servicio.

– ¿En qué aspectos considera necesario hacer más hincapié?

– Se puede incidir en procedimientos y en lo referente a la coordinación con otros servicios y otras comunidades. También tenemos un importante camino por delante en la formación porque el objetivo es mejorar cada día y estar más preparados. Como lo de fuera no para de evolucionar, nosotros también hemos de hacerlo y, por eso, vamos a tratar de dar un impulso en ese ámbito. Es necesario.

– El hecho de que un bombero se ponga al frente de un equipo de bomberos, ¿puede ayudar a alcanzar esos objetivos?

– Creo que sí. Hay que tener en cuenta que hasta hace unos días me encontraba en la piel de mis compañeros y, aunque muchos me dicen que voy a tener quebraderos de cabeza, he decidido dar el paso porque pienso que es mejor que al frente se sitúe alguien que conozca realmente las necesidades del servicio.

– Una de las reclamaciones sindicales más recurrentes es la falta de personal. ¿Se precisa contar con más manos?

– Nunca hay suficientes, pero hay que buscar un equilibrio. Hasta ahora había una situación un poco delicada, pero está a punto de finalizar una oposición con la que van a entrar siete bomberos con plaza fija, de los que algunos ya están aquí de interinos. Aun así, aspiramos a ser más en el parque.

– ¿Y en cuanto al material, ¿es el adecuado o es necesaria una modernización?

– Al igual que ocurre con el personal, ojalá tuviésemos más medios. Lo principal, eso sí, es contar con una planificación, que igual no ha existido meses atrás. Entre nuestras necesidades se encuentra, por ejemplo, comprar un furgón de salvamento para los accidentes de tráfico. Desde la Corporación hay un compromiso por mejorar pero, como he comentado, lo más urgente es contar con una planificación. Y en ello estamos.

– Usted ha trabajado en diferentes parques, ¿cree que Logroño tiene mucho que envidiar a los de su entorno?

– No. El de Logroño tiene un nivel alto con respecto a lo que hay alrededor. Estamos a un nivel similar al que pueden tener Bilbao, Pamplona, Vitoria o Burgos. Eso es ahora, pero no podemos relajarnos porque en un momento dado, se puede ir parte del personal interino y te trastoca todo. Por eso insisto tanto en la importancia de la planificación.

– Echemos una mirada hacia el futuro, ¿cómo le gustaría que quedara el parque cuando usted deje de ser el jefe del servicio?

– A nivel de trabajadores, con un número suficiente de bomberos en todo momento y con una previsión en cuanto a oposiciones para no pasar nunca por escasez; el personal es el bien más valioso que tenemos. En cuanto a materiales, me gustaría que continuase la tendencia y se siguieran renovando los vehículos. De igual modo, me encantaría contar con unas instalaciones renovadas porque el edificio en el que estamos se construyó hace ya muchos años. Por último, querría ver que hemos mejorado en la coordinación con otros servicios, así como dentro del parque, para que haya una formación adecuada y regulada: queremos estar todos bien preparados. Más allá de todo eso, el punto fuerte que quiero promover es la prevención que desde el Parque de Bomberos de Logroño podemos ofrecer a los ciudadanos y a las empresas.

– ¿Cómo se puede incidir en ese pilar?

– Es un asunto muy importante y debemos promover campañas dirigidas a diferentes colectivos, como personas mayores, para que sepan cómo han de actuar ante un incendio. Aunque parece que todo el mundo conoce las premisas básicas, no es así. Voy a tratar de hacer todo lo posible para insistir en este tema, tanto con la ciudadanía en general como con las empresas.

– Siguiendo con la prevención, ¿qué se puede hacer en casa para evitar un incendio?

– Se pueden hacer muchas cosas, desde llevar bien el mantenimiento de los elementos de las cocinas hasta tener cuidado con las regletas de enchufes. Muchos incendios, no en vano, son provocados por sobrecargas eléctricas.

– Y si el fuego hace acto de presencia, ¿cuál ha de ser la prioridad y qué se tiene que evitar a toda costa?

– Si hay posibilidad, y sin exponerse físicamente, se puede acudir al extintor de la escalera. Si no, lo primero es cerrar la estancia en la que hay fuego, para que no se propague por la vivienda. A continuación, hay que cerrar la casa para que el humo no se extienda al resto de la escalera. Son barreras para cortar su avance; y también resulta prioritario llamar al 112 para contar lo que está ocurriendo. Acudiremos al lugar Policía, Bomberos y sanitarios.

– ¿Y si no es posible salir de casa?

– Lo más interesante sería encerrarnos a una habitación que dé al exterior y poner una toalla en la parte inferior de la puerta. La idea es hacernos visibles en la ventana para proceder a un posible rescate por la fachada. Si, por el contrario, estamos en una habitación que da a un patio interior habría que llamar la atención de los vecinos y explicar cuál es la situación en la llamada al 112. Sé que a veces es complicado, pero es recomendable dar el máximo de información posible a los servicios de emergencia.

– Y en los accidentes de tráfico, ¿qué hay que hacer?

– La actuación se resume en las siglas PAS: proteger, alertar y socorrer. Lo primero es proteger el entorno para que en ese escenario no hay más accidentes (triángulos, chalecos…), lo siguiente es alertar al 112 y, por último, socorrer, si podemos, sin exponernos nosotros.