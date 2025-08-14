LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Varias personas esperan para comprar un cupón en un quiosco de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Logroño

La mayor parte de los boletos premiados en el sorteo del miércoles se vendieron en Granada

E. P.

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:31

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Logroño un premio de 35.000 euros este miércoles. El boleto fue vendido por Pilar Baltanas Esnaola, que vende en el supermercado Lidl de la calle Clavijo y en el quiosco situado en Gran Vía, 54.

Los 850.000 euros de premios se han repartido entre varias localidades de nueve comunidades autónomas. El más cuantioso lo ha dejado Emilio Fernández, en Padul (Granada), con un cupón con la serie premiado con 500.000 euros, a través del TPV por el que el cliente elige el número que quiere jugar.

Los demás cupones premiados han ido a parar a Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Islas Baleares, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

