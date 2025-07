De número dos de Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra ha pasado a ser la responsable de la Vicesecretaría de Regeneración Institucional. Un ... aparente paso atrás en responsabilidades de partido, pero que la exalcaldesa de Logroño asume como un nuevo reto que debe servir para que el PP llegue al Gobierno con un proyecto que «ponga fin al deterioro institucional que se vive con Sánchez».

– ¿Cuánto ha dejado de sonar su móvil en esta última semana?

– No ha dejado de sonar. La situación hace que sigamos sirviendo a España ahora desde otro papel y con muchísima intensidad. El móvil sigue a pleno rendimiento.

– Tras su relevo, ¿cómo ha sido esta semana en Génova?

– He estado toda la semana al frente de mis nuevas responsabilidades desde un concepto muy claro. Yo soy jugadora de equipo y formar parte del equipo Feijóo exige estar al 200%. Esta vicesecretaría tiene la labor fundamental para España de regenerar nuestra política y sobre todo devolver un Estado de derecho fuerte y donde los españoles seamos libres e iguales. Y también poner freno a todo ese deterioro y colonización de instituciones que vivimos de la mano de Sánchez.

– ¿Cómo se ha tomado el cambio? ¿Resulta frustrante, con lo que cuesta progresar en Madrid, que le pidan dar un paso a un lado?

– No, no. Es una cuestión muy básica. En política, y sobre todo en un proyecto como el del Partido Popular, uno no está para servirse, está para servir. Y a mí siempre que el partido me ha pedido que estuviera en un momento de crisis interna he estado. En Logroño en el año 2007 el PP salió del Ayuntamiento, hubo que tomar las riendas del grupo municipal y a partir de ahí trabajar para recuperar la mayoría absoluta en 2011.

– ¿Por qué el cambio?

– Después de una reflexión y de hablarlo con el presidente, analizamos que en estos tres años habíamos cumplido nuestro objetivo. Hemos logrado situar al PP como el primer partido de España, como el ganador en todas las elecciones, al frente de los gobiernos autonómicos y locales como en La Rioja o Logroño y además con mayoría absoluta. Ahora la lucha contra el sanchismo exige reforzar el área institucional y, por otro lado, hay que electoralizar el partido al 200% porque la prioridad es estar preparados para ganar las próximas elecciones y gobernar en cuanto que haya esa oportunidad. No se trata de llegar y ganar, sino de tener preparado el proyecto que España necesita y uno de los pilares fundamentales es la regeneración del Estado de derecho con una democracia de calidad.

– En la última semana se ha visto un PP muy lanzado a la yugular del presidente Sánchez cuando la situación es igual a la de hace ocho o diez días.

– Yo creo que se agudiza cada día más. No olvidemos que estamos ante un presidente del Gobierno que está asediado por tierra, mar y aire por la corrupción y que busca resistir a cualquier precio. Es un zombi político. Y en esa agonía y en esa respiración asistida en que le mantienen los socios, cada vez el precio que paga y que pagamos los españoles es más alto. Esta es la realidad y lo vamos a ver el lunes, cuando, para que los independentistas sigan dándole oxígeno, se exija la ruptura del régimen común de financiación y, por tanto, de la igualdad entre españoles.

– Habla de una carrera electoral lanzada, pero quedan dos años de Gobierno.

– La situación de España con Pedro Sánchez es de emergencia democrática. Sánchez resistirá lo que el Partido Socialista, si es que queda, le deje. Pero la situación es insostenible. Además, Pedro Sánchez tiene un gran problema personal y político que es la corrupción. Una corrupción que cada día le asedia más. Él presume de auditoría y la auditoría se la está haciendo la UCO. Uno no se rodea de los peores y no se entera.

– El informe de la UCO sobre supuestos amaños de obras ha resultado demoledor.

– La corrupción afecta al Gobierno. Se están iniciando los procedimientos judiciales con imputación de altos cargos del Ministerio de Fomento, el ministerio inversor por excelencia que en vez de preocuparse de que a La Rioja, por ejemplo, lleguen las infraestructuras necesarias o los trenes que necesitamos, lo único que importaba de La Rioja eran las adjudicaciones de los contratos para las mordidas de los socios.

– La situación política parece muy favorable para el PP. ¿A qué se deben las declaraciones en el pasado congreso en las que se renunciaba a gobernar con Vox?

– Les hemos dicho alto y claro a los españoles que el proyecto del Partido Popular no busca la aritmética parlamentaria, lo que busca es un proyecto común que nos permita gobernar con una mayoría suficiente y en solitario. Queremos darle a España un gobierno estable, con una mayoría suficiente para ser libres en el desarrollo de nuestras políticas, llegando a acuerdos con otras fuerzas, sí, pero dejando muy claro que nuestro proyecto es muy diferente al sanchismo. Esto no es un zoco a cambio de los derechos, las libertades y la igualdad de los españoles.

– ¿Se ve como futura ministra?

– No es lo importante. En política lo que sobra son los egos y lo que hace falta es servir, hacer las cosas bien y dar a España el proyecto que España merece. Luego el presidente sabrá elegir a quienes sean los mejores en esas tareas. Así entiendo yo la política.

– Hace unos días Vox ironizaba con su posible retorno a La Rioja y Gonzalo Capellán tomaba el guante y bromeaba con que usted le podría arrebatar el sillón presidencial...

– [Ríe] Yo tengo mucha tarea, nada más y nada menos que plantear un proyecto de regeneración política e institucional en España de la mano del PP. Esa es mi prioridad y eso es en lo que estoy. Tengo tajo para rato.

– ¿Perderá también influencia el PP de La Rioja tras su salida de la Secretaría General?

– No, todo lo contrario. Allí donde estoy yo siempre está La Rioja y además me conocen perfectamente porque defiendo a todos nuestros sectores. No solo soy tenaz, sino que como decimos aquí, soy cansa. Y en la defensa de nuestras infraestructuras, exactamente lo mismo. La Rioja está muy presente en todas las decisiones del PP.

– En infraestructuras el retraso es histórico, con el PP y el PSOE. No son siete años, son 40.

– En estos momentos, La Rioja tiene un déficit de infraestructuras francamente muy duro y que exige una reversión. En el futuro se nos tiene que tener mucho más en cuenta para corregir esta situación. Pero también le tengo que decir que yo he tenido responsabilidades políticas en el ámbito riojano en tiempos muy difíciles y Logroño fue la única ciudad donde no se paró un soterramiento durante la crisis del 2011. Y eso fue por la insistencia del Ayuntamiento de Logroño, del Gobierno de la Rioja y del Gobierno de España. Dijimos 'esto va a salir adelante'... y salió.

– Salió la primera fase, pero quedan la segunda y la tercera que parece que jamás verán la luz.

– Espero que eso también se pueda revertir.

– ¿Será un objetivo si el PP llega al Gobierno?

– Le garantizo que a eso se le pondrá mucha atención, pero hay muchas más cosas. A los 18 días de la moción de censura de Pedro Sánchez, donde decía que venía a regenerar, ya estaban robando. Hay que recordar que en ese 2018 se acababan de aprobar unos Presupuestos Generales con tres administraciones del PP que incluían la Ronda Sur y la A-12, de las que al PSOE solo les han preocupado las mordidas. Evidentemente, estos siete años nos han lastrado porque las infraestructuras en La Rioja solo les han importado para robar y no para conectarnos. Esto es impresentable. Y también señalamos al Partido Socialista de La Rioja que en vez de en alzar la voz y defender a los riojanos se dedica a blindar la corrupción de Pedro Sánchez.

– ¿Cuál es su compromiso si Feijóo es el próximo presidente?

– Nos comprometemos a revertirlo y a invertir en La Rioja y a que no paguemos los platos rotos. No es admisible, presentable ni vamos a aceptar la situación de aislamiento de La Rioja.

– Insisto en que las culpas en infraestructuras deben ser compartidas.

– Yo no digo que no haya que hacer más, pero sí que ha habido diferencias cuando hemos estado unos y cuando han estado otros. Por ejemplo, en La Rioja en aquellos tiempos se construyó un aeropuerto, que lleva ocho años pidiendo una declaración de servicio público y ahí sigue. En estos ochos años se ha parado todo lo que debía haberse seguido impulsando. Pero es que no hay presupuestos, y sin ellos no se puede programar nada. Lo que sí que sabemos es que las obras en La Rioja han servido para robar. Ese 'bingo Logroño' no significaba que a Logroño llegaba un tren nuevo, sino que había una mordida y que se había amañado un contrato. Esa es la grandísima diferencia.