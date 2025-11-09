Críticas a varias decisiones del Ayuntamiento de Logroño, en el Teléfono del Lector La sección recoge también llamadas sobre las dificultades para obtener cita en la Seguridad Social

Contra la petición de más terrazas

Comenzamos con un tema que va a dar juego seguro en esta sección. Un lector llama en relación a la ordenanza de terrazas recién aprobada por el Ayuntamiento de Logroño tras escuchar al dueño de un bar de la plaza del Mercado en una entrevista pedir más mesas bajo la amenaza de despidos y pidiendo apoyo ciudadano: «Le recuerdo que su bar es del tamaño de un estanco. Se queja de que le van a quitar mesas cuando tenía 120 metros de exterior y 20 de local». «En mi caso, le apoyo, pero para que se compre o alquile un local más grande y no espere a que los demás le financiemos el negocio a costa del espacio público», dice. «Ya vale con ir de víctimas cuando sólo quieren su propio beneficio», concluye.

Un mercadillo que «no es de recibo»

«¿El Ayuntamiento de Logroño no tiene a alguien que se ocupe de filtrar el tipo de ferias que deja instalar en la ciudad?», se pregunta nuestro siguiente comunicante. Y explica que, al menos a su juicio, «no es de recibo lo que está llegando al Espolón en los últimos meses. Lo de este fin de semana es de vergüenza [suponemos que se refiere al Mercado de la Brujería, con motivo de los actos que rememoran el Auto de Fe de 1610]. Otra vez cocinando, olores y venta de mercadillo. Definitivamente esta ciudad ha perdido el norte, los ciudadanos no protestamos lo suficiente y eso está salvando al grupo de ineficaces que nos gobiernan, que no hacen más que chapuzas sin que les pidan cuentas por ello».

Un 'asentamiento' en El Espolón

En el mismo mercado incide otra vecina de la capital, quien dice no entender el criterio estético del Ayuntamiento. Y se explica: «Por dentro los puestos parecen estar bien, pero cuando los recorres por detrás, cada uno es de un color, están sujetos de aquella manera, a distintas alturas… Todos los puestos deberían ser iguales, tanto por delante como por detrás, porque cuando pasas en coche por El Espolón eso parece un asentamiento de no sé qué más que un mercadillo, o lo que sea, autorizado». Entiende, además, que «en estos mercadillos se vende de todo y, tal y como está el comercio, es lo único que nos hace falta, que también vendan ellos sin pagar por los locales», concluye su llamada.

Ventaja de la poda en verde en Logroño

Continuamos en la capital riojana, donde José Mari opina que «sería interesante practicar la poda en verde de los plataneros y árboles de Logroño, con lo que nos evitaríamos estar todo el día baldeando las calles con agua, malgastándola». También considera adecuado podar algunos de los árboles que hay en el centro de la ciudad y que sobrepasan ya los tejados, «y no esperar a que ocurra un accidente».

Una cita imposible en la Seguridad Social

La siguiente llamada es la de un logroñés afiliado de la Seguridad Social..., y «con muchos años», aclara. Y precisamente con alguien de la Seguridad Social está intentando concertar una cita, misión que le ha resultado imposible hasta el momento. «He llamando a un montón de teléfonos y todos son contestadores automáticos. Al final del proceso me dicen que no hay cita posible y que me dirija a la página web. Y así lo he hecho, pero me lo rechazan porque dicen que el NIF no es correcto. La realidad es que no tengo más que un número, lo he repasado y es el correcto. Así que díganme ustedes cómo puedo conseguir una cita», exclama en tono desesperante. Y concluye: «Este caos organizativo jamás existe en una empresa privada. ¿Qué oposiciones ha pasado el organizador de este servicio?».

... y La Guindilla Mal estado del camino de la Calleja Vieja en Lardero

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el camino de la Calleja Vieja, en Lardero. Este punto, situado después de la prisión logroñesa, «lleva muchos años sin arreglar, sin tan siquiera haberse parcheado», apunta esta lectora antes de añadir que «ya hay socavones que son casi imposibles de evitar con los coches». Por ello, pide una solución al respecto.

