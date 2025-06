Salud citará a los 20.000 diabéticos riojanos a un cribado de retinopatía, principal causa de ceguera irreversible

Roberto G. Lastra Logroño Viernes, 27 de junio 2025, 14:27 Comenta Compartir

El Servicio Riojano de Salud (Seris) citará a los 20.000 pacientes diagnosticados con DM (Diabetes Mellitus) tipos I y II para la realización en Atención Primaria de un cribado que permita la detección temprana de la retinopatía diabética, una patología que no suele presentar síntoma alguno hasta sus fases más avanzadas y que es la principal causa de ceguera irreversible.

La consejera de Salud, María Martín, ha presentado este viernes el novedoso programa apoyado en inteligencia artificial en el centro de salud de Cascajos, durante un acto en el que ha estado acompañada por la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza; el jefe de Servicio de Oftalmología, José Luis del Río; el director de Sistemas, Tecnologías e Innovación para la Salud, José Pérez; y la directora de Enfermería de Atención Primaria, Victoria Musitu.

«Lo que presentamos hoy es uno de los proyectos más bonitos y, además, coherente con uno de los pilares de la política sanitaria, la importancia de la prevención para que una patología o no llegue o no llegue a más», ha destacado la titular de Salud, quien también ha señalado como pilares claves del nuevo programa «la coordinación entre atención Primaria y Atención Hospitalaria, en este caso entre los centros de salud y el servicio de Oftalmología de los hospitales San Pedro y Calahorra; y el uso de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar el diagnóstico precoz y luego a poder hacer un seguimiento para que esa patología no llegue a más».

Para la puesta en marcha del programa Salud ha adquirido tres retinógrafos portátiles que se suman a los dos aparatos fijos disponibles en los centros de salud de Haro y Arnedo. El programa de detección precoz de retinopatía diabética consiste en la toma de retinografías en cada uno de los centros de salud, que posteriormente son procesadas por una solución de inteligencia artificial para analizar las imágenes de fondo de ojo y obtener una detección automática de lesiones y alteraciones retinianas compatibles con retinopatía diabética, ha explicado Begoña Ganuza.

La gerente de Atención Primaria, que ha cifrado la población diana del cribado en unas 20.000 pacientes riojanos -se estima que un 14% de la población padece diabetes, el 95 de los casos de tipo II-, ha señalado que «desde todos los centros de salud se van a poder citar a todos los pacientes diabéticos, independientemente de la edad y del tipo de diabetes que sea, tipo 1 o 2. Lo vamos a hacer a través del servicio de admisión previa petición del médico o de la enfermera de los centros de salud, donde se creará una agenda para estos pacientes y cuando haya un mínimo de 15 se trasladará el retinógrafo portátil para realizar las pruebas de cribado».

Tras concretar que en Arnedo y en Haro, donde las pruebas la realizarán los ópticos optometristas con los dispositivos fijos, se han fijado los primeros lunes de cada mes para el cribado, ha avanzado que en Logroño dará comienzo el 17 de julio en el centro de salud de La Guindalera.

Revisiones anuales

Mientras en caso de ser negativa la prueba, Salud enviará un mensaje SMS al paciente y a su médico y enfermera de Primaria, cuando se detecte un positivo se remitirá al buzón de Teleoftalmología, atendido por oftalmólogos, para descartar los falsos positivos. Una vez confirmado el diagnóstico se comunicará al médico de Primaria para la derivación del paciente a consultas externas de Oftalmología.

«Para diabéticos tipo 1 el cribado se hará a los 5 años del diagnóstico y para los del tipo 2 en el momento en que se detecte la patología. Luego, todos los años haremos revisiones de los pacientes», ha concretado Ganuza.

Ampliar La consejera y otros responsables del Seris, en la presentación del novedoso programa. Sonia Tercero

«La importancia de este proyecto es enorme porque la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera irreversible en nuestro medio y está directamente ligada a un mal control de la diabetes. Se trata de una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos de la retina de una manera progresiva y que además puede no presentar síntomas hasta fases muy avanzadas de la enfermedad, por ello la prevención es básica», ha defendido, por su parte, José Luis del Río, jefe del servicio de Oftalmología del Seris.

«Este proyecto nos va a permitir mediante un cribado de los diabéticos prevenir toda esa cadena de la patología y con ello evitar fases más avanzadas, lo que va a suponer el cambio entre visión o ceguera», ha incidido el especialista, quien ha alertado de que «desgraciadamente en muchísimos casos no vamos a tener ningún tipo de clínica, de ahí la importancia de realizar el cribado. Todavía nos encontramos pacientes, sobretodo con diabetes tipo 2 que acuden por primera vez a nuestras consultas y nosotros les decimos que tienen una retinopatía incluso avanzada y ellos no han notado absolutamente nada.

Buen pronóstico en fases tempranas

Incluso nos seguimos encontrando con pacientes que acuden a nuestra consulta por una graduación o por nada y somos nosotros quienes les diagnosticamos su diabetes, lo cual es todavía más serio».

En este sentido, el doctor Del Río, tras señalar que la incidencia ronda el 15% de los diabéticos, «aunque afortunadamente la mayor parte de ellos serán retinopatías diabéticas muy leves», ha resaltado «si detectamos la patología en fases tempranas de la enfermedad la podemos controlar bien y en caso de que las cosas vayan a mayores, tenemos un arsenal terapéutico importante, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es evitar por todos los medios que haya diabéticos sin que se hayan hecho un fondo de ojo y sin saber que tienen una retinopatía diabética».

El nuevo programa incorpora el apoyo de la inteligencia artificial, un avance que el director de Sistemas, Tecnologías e Innovación para la Salud, José Pérez, ha recordado que «ha sido posible gracias a la incorporación hace menos de un año de ingenieras biomédicas dentro del Seris que han desarrollado herramientas para utilizar la IA en el ámbito sanitario y acercar la tecnología a los profesionales sanitarios y a nuestros pacientes».

Finalmente, Victoria Musitu, directora de Enfermería de Atención Primaria, además de coincidir en la necesidad de «ser proactivos en la detección de patología de retina y más en los casos de los diabéticos, que es una de las complicaciones quizá más frecuentes, nos adelanta muchísimo a los riesgos que pueda tener ese tipo de pacientes», ha explicado que «el personal de Enfermería que va a realizar estas técnicas, igual que los ópticos y los optometristas, ha sido formados en el manejo del retinógrafo, la patología, etc...».