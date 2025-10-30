LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La carretera LR-256, en Albelda de Iregua. G. R.

Corte al tráfico en la LR-256 a partir del sábado por obras en Albelda de Iregua

La interrupción del tránsito vial en la zona será del 1 al 7 de noviembre

La Rioja

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:07

El Servicio de Carreteras de la Dirección General de Infraestructuras ha anunciado la ampliación del corte total al tráfico en la carretera LR-256, a su paso por Albelda de Iregua, debido a las obras que se están llevando a cabo en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1+0350 y 1+0230.

El corte será total desde el 1 hasta el 7 de noviembre de 2025, ambos días incluidos, y durante ese periodo no se permitirá el paso de vehículos ni de peatones ajenos a las obras. Para garantizar la movilidad en la zona, se han establecido desvíos alternativos por las carreteras LR-111 y LR-255, que estarán debidamente señalizados. Los accesos a fincas y servicios esenciales se coordinarán directamente con la dirección de obra, con el fin de minimizar las molestias a los vecinos y usuarios habituales.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, prever mayores tiempos de recorrido y respetar la señalización provisional instalada en el entorno de la obra, así como los límites de velocidad establecidos por motivos de seguridad.

larioja Corte al tráfico en la LR-256 a partir del sábado por obras en Albelda de Iregua

