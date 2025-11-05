LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero

Cortado el tráfico en el túnel de Piqueras por trabajos de mantenimiento

Las afecciones se producirán hasta el próximo 6 de noviembre de 08.00 a 20.00 horas

La Rioja

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:36

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está realizando los trabajos de mantenimiento anual en el túnel de Piqueras entre Castilla y León y La Rioja, por lo que permanecerá cortado al tráfico entre el 4 y el 6 de noviembre, de 08.00 a 20.00 horas.

El túnel está situado entre los kilómetros 261,453 y 263,897 de la carretera N-111, entre las comunidades autónomas de Castilla y León (provincia de Soria) y La Rioja.

En cuanto al mantenimiento, se centra en la limpieza del túnel, el ajuste y enfoque de cámaras, así como los preparativos para la renovación de las cámaras DAI, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Transportes, para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un desvío alternativo por la antigua carretera N-111 que discurre por el puerto de Piqueras, por la que se circulaba antes de la puesta en servicio del túnel en octubre de 2008.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  3. 3

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  4. 4 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  5. 5 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  6. 6 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  7. 7 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  8. 8 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  9. 9 Los cuatro riojanos (y medio) más ricos según Forbes
  10. 10 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cortado el tráfico en el túnel de Piqueras por trabajos de mantenimiento

Cortado el tráfico en el túnel de Piqueras por trabajos de mantenimiento