Todos los centros de salud seguirán abiertos en verano en su horario habitual tras la contratación de 763 sanitarios

Roberto G. Lastra Logroño Martes, 24 de junio 2025, 12:55 | Actualizado 13:07h.

«La mejor atención sanitaria posible sin merma de la calidad». Ese es el objetivo al que se ha comprometido el Servicio Riojano de Salud (Seris) durante el verano, una estación en las que las áreas asistenciales se van a reforzar con la contratación de 763 profesionales entre el 1 de junio y el 30 de septiembre para mantener todos los centros abiertos y en sus horarios habituales.

«El Seris ha dispuesto un plan asistencial flexible para los meses de verano que dota a la organización de los recursos necesarios para conjugar las necesidades asistenciales de la población con el derecho al descanso de los profesionales», ha explicado su gerente, Luis Ángel González, durante una comparecencia en la que ha estado acompañado por las responsables de Atención Hospitalaria, Corpus Gómez, y Atención Primaria, Begoña Ganuza.

La tarea no es fácil, según ha admitido González, debido «al escenario de déficit estructural de profesionales sanitarios que dificulta la realización de contratos de sustitución». «Estamos trabajando arduamente para ello, en personal médico es difícil la cobertura, pero sí que contamos este año con la ventaja de que se incorporan los residentes que terminan a mediados de julio, terminan 27 y un porcentaje importante de ellos nos han avanzado que se quedan con nosotros», ha señalado, en el mismo sentido, Corpus Gómez, quien ha añadido que «en profesionales de Enfermería en principio lo estamos cubriendo, pero pasa igual, todavía no han finalizado o no están en disposición de tener el título en estas fechas en muchas universidades y año a año va creciendo la escasez de profesionales para contrataciones en periodos puntuales».

En cualquier caso, el objetivo del Seris es rubricar 763 contratos para la cobertura de vacaciones, el 65% de ellos serían para atención hospitalaria y el 35% restante para primaria. El mayor porcentaje, más del 60%, está destinado a contratos de personal de Enfermería, enfermeras y TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería). «Este año va a haber más contratos, la inversión va a ser mayor porque por primera vez Calahorra y San Pedro van a estar unidos como un único hospital», ha concretado el gerente del Seris.

Todo cubierto

Respecto al eje clave del sistema asistencial, Atención Primaria, su gerente, Begoña Ganuza ha sido rotunda al avanzar que «se va a cubrir todo, todo, todo». En este sentido, ha concretado que «se mantiene la actividad ordinaria de las 20 zonas básicas con el mismo horario y también en los 13 puntos de atención continuada. No se cierra ningún centro de salud, los veinte centros de salud van a permanecer abiertos en el mismo horario de mañana y de tarde como tienen ahora, ni ninguno de los 13 puntos de atención continuada, los 12 que hay en La Rioja más el Carpa, que mantienen sus horarios. No se cierra nada».

Ganuza, que sí que ha admitido que puede variar el horario y las consultas de alguno de los 197 consultorios, lo que se anunciará a los pacientes en los carteles en el propio espacio para que puedan ser atendidos en el más cercano, también ha garantizado el mantenimiento de la atención pediátrica. «Aunque en alguna zona básica puede cambiar algún horario, se mantienen todas las consultas, gracias a la colaboración de todos los profesionales, que van a mantener la asistencia con el 60% de la plantilla. Para ello, los pediatras realizarán consultas de apoyo por la tarde en diversos centros, entre los que la gerente ha citado Labradores, Gonzalo de Berceo, Elizalde, Navarrete, Alfaro, Santo Domingo, Murillo, Autol, Pradejón, Calahorra...

En otro de los ámbitos de su área, el 061, la gerente de Primaria también ha asegurado que «va a mantener la actividad y, de hecho, vamos a reforzar la zona de Ezcaray, ya se ha puesto un dispositivo y se han sumado cuatro celadores, como se hizo el año pasado».

En el otro ámbito, el hospitalario, «tenemos garantizada la cobertura asistencial en los dos hospitales, el San Pedro y el de Calahorra, que se reforzarán el uno al otro por la actual posibilidad que tenemos de disponer de los profesionales de ambos centros para evitar dejar inoperativo algún servicio», ha coincidido su gerente, Corpus Gómez, quien ha recordado que «la actividad quirúrgica disminuye en los meses de verano y otro tanto ocurre con la actividad en consultas, porque además del derecho al descanso de los profesionales, hay otras variables estacionales como el tipo de patología que es diferente en esta estación y la necesidad también de reprogramar algunos actos asistenciales o clínicos a propuesta de los propios usuarios o pacientes en patologías que no son tiempo dependientes y que pueden coincidir con sus periodos vacacionales».

En el mismo sentido, el gerente del Seris, Luis Ángel González, tras incidir en que «todos los años por estas fechas, al contenerse la presión asistencial, tanto la atención primaria como la hospitalaria, experimenta una serie de reorganizaciones que permiten mantener en funcionamiento con total operatividad su actividad ordinaria», ha avanzado que cualquier contingencia está prevista: «El sistema estará en disposición de afrontar cualquier repunte de demanda extraordinaria, porque se ha diseñado un plan para el caso de que se diese un incremento inesperado de la actividad sanitaria y que tanto los centros de salud como los hospitales puedan adaptarse a esos repuntes aplicando diferentes recursos de forma escalonada».