LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una usuaria accede a 'La Casita', anexa al Hospital de La Rioja, el edificio que alberga el Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva. M. H.

Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales

Las infecciones de transmisión sexual prosiguen su escalada imparable en La Rioja y triplican por cuarto año consecutivo los datos prepandemia

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:14

Como el que oye llover. Despojadas del yugo del miedo que impuso antaño el sida, la infecciones de transmisión sexual, las milenarias enfermedades venéreas, vuelven ... a cabalgar desbocadas a lomos de la irresponsabilidad y de las nuevas formas de relaciones en las que la guardia baja y la falsa sensación de invulnerabilidad sueldan unas cada vez más gruesas cadenas de transmisión reforzadas por la existencia de numerosos paciente asintomáticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  3. 3

    El velo de la izquierda
  4. 4

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  5. 5 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  6. 6

    La UD Logroñés juega con fuego
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  9. 9 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  10. 10 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales

Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales