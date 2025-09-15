Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
Descubre cuáles son las patologías principales en La Rioja y cómo evitar riesgos
Logroño
Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:16
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
Las patologías principales
Las patologías principales
1. Sífilis. Causada por la bacteria Treponema pallidum que se propaga a través de la piel lesionada o las mucosas. Se transmite solo por contacto sexual. Se trata con penicilina.
2. Gonococia. Producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o gonococo, causa quemazón y dolor al orinar y más tarde secreción de pus en la orina. Se trata con ceftriaxona.
3. Chlamydia. Causada por la bacteria Chlamydia trachomatis afecta tanto a hombres como a mujeres. Se trata con antibióticos.
4. Linfogranuloma venéreo (LGV). Infección causada por la bacteria Chlamydia trachomatis serotipos L1, L2 y L3. Presente en países tropicales, en los últimos años ha reaparecido en Europa. Antibióticos..
5. Otras infecciones. Existen más de 30 ITS producidas por bacterias, virus, hongos, protozoos y artrópodos. Junto a las anteriores, destacan, entre otras, el herpes genital (VHS), virus del papiloma humano (VPH), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis virales... Todas ellas pueden no presentar síntomas.
Y los consejos...
Consejos a no olvidar
1. Sin conductas de riesgo. Limitar el número de parejas sexuales, no mantener relaciones sexuales con parejas anónimas o desconocidas. Evitar mantener relaciones sexuales bajo el efecto de alcohol y/o drogas, ya que disminuyen la percepción de riesgo y favorecen la falta de control sobre la protección. No compartir juguetes sexuales si no han sido esterilizados o se cubren con un preservativo antes de cada uso.
2. Medidas de protección. El uso de preservativos (masculinos y femeninos) es el método más eficaz para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. En algunas infecciones, como el virus del papiloma o el herpes genital, que se contagian por contacto piel con piel, el preservativo no aporta una protección completa, pero su uso también reduce el contagio en esos casos.
3. Diagnóstico precoz. En caso de haber mantenido una relación de riesgo es conveniente realizarse la prueba y consultar con su médico de Primaria.
4. Tratamiento. En caso de dar positivo, una vez conocido el diagnóstico, cumplir las pautas y completar el tratamiento. Además de evitar complicaciones graves para la salud, cumplir el tratamiento rompe la cadena de transmisión y evita contagios a otras personas.
