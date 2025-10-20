El consumo de la droga en La Rioja sigue un punto por encima de la media

Dos estudios recientes, de este pasado verano, presentados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, mantienen ... activas las alertas en La Rioja, ya que la comunidad vuelve a figurar entre las regiones con consumos más altos de cannabis.

Así, en el Informe 2025 sobre Alcohol, Tabaco y Drogas Ilegales en España del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), se señala que en lo que respecta a las drogas ilegales, «el cannabis es, con diferencia, la que está más extendida en España», habiendo sido consumida alguna vez en la vida por el 43,7% de la población (43,6 en La Rioja). «Evolutivamente continúa el aumento que lleva experimentando esta prevalencia desde 2013», avisa el OEDA. Según sus datos, el 12,6% de los individuos de 15 a 64 años reconoce haber consumido cannabis alguna vez en los últimos 12 meses, proporción 2 puntos porcentuales superior a la registrada en la anterior medición, un capítulo en el que los riojanos se ubican entre las comunidades que superan la media, en este caso por un punto, con el 13,7%.

También, aunque sin datos desglosados por regiones, sigue al alza la tasa de población que confiesa haber consumido en el último mes, en concreto el 10,5%, 2 puntos porcentuales por encima del dato de 2022. El otro estudio, titulado 'Monografía sobre cannabis 2025', aunque no ofrece datos por regiones sí aporta un mapa en el que La Rioja figura teñida por el color que identifica a las comunidades con consumos más altos en los últimos doce meses, junto a Extremadura, Canarias, Aragón, Galicia y País Vasco, entre otras.

En el informe, además de analizar la evolución de los consumos, se advierte de que «el cannabis representa una importante carga para el sistema sanitario. En 2022, estuvo presente en el 46,2% de los episodios de urgencias hospitalarias por consumo de sustancias psicoactivas; y fue responsable del 27,4% de las admisiones a tratamiento por drogodependencias, siendo la segunda sustancia tras la cocaína».

Una problemática que tiene mucho que ver, según se recoge en el estudio, con «el notable incremento en la concentración de tetrahidrocannabinol (THC), principal compuesto psicoactivo del cannabis, que en 2023 alcanzó el 29% de peso en muestras de resina (hachís) y el 12,6% en hierba, cifras muy superiores a las de décadas anteriores.