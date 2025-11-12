Conservas Cidacos y El Colletero recibirán el galardón Agricultura Sostenible UR EU-GIFT

La Rioja Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:14 Comenta Compartir

Los Premios del Campo 2025 dieron a conocer este martes sus ganadores después de reunirse el jurado tras el estudio de las candidaturas.

Los premiados Cooperativa/ empresa: Viñedos de Aldeanueva

Agricultor/a profesional: Pedro Arce

Mujer emprendedora: Soledad Fernández Daroca

Juventud: Clara Sarramián

Mejor alimento: Alubia de Anguiano

Agricultura Sostenible UR-EUGIFT: El Colletero y Conservas Cidacos

Otros premios

Premio a la trayectoria: Se hace público en la gala. Lo otorga Diario LA RIOJA

Premio Innovación: Se desvela en la gala. Lo otorga CaixaBank

En esta edición, organizada por Diario LA RIOJA y CaixaBank, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja-EUGI, se otorgará el galardón Agricultura Sostenible UR EU-GIFT ex aequo a El Colletero y Conservas Cidacos como decidió el jurado, aunque en la información publicada en este periódico sólo se indicaba que había recaído en la asociación de Nalda.

Durante la deliberación para la elección de los premiados se destacó que ambas entidades representan de manera ejemplar los valores que promueve el galardón (innovación, respeto medioambiental y responsabilidad con el entorno). Lo hacen desde realidades muy diferentes, ya que El Colletero es una pequeña iniciativa local con un fuerte compromiso social y Conservas Cidacos, una empresa consolidada con una estrategia integral de sostenibilidad. El jurado consideró que ambas candidaturas merecían la distinción por motivos complementarios.

El premio Agricultura Sostenible UR EU-GIFT reconoce así la labor de las pequeñas entidades que transforman sus comunidades desde lo local y la de las empresas que integran la sostenibilidad en su modelo de negocio a gran escala.

