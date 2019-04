El Consejo de Ministros aprueba la creación de un nuevo juzgado de lo Penal en La Rioja La propuesta se aprobó en el Consejo de Gobiero riojano del pasao día 22 de febrero L.R. Viernes, 12 abril 2019, 12:22

En Consejo de Ministros ha parobado en su reunión de este viernes la crecaión de un tercer juzgado de lo penal en Logroño, una propuesta que se aprobó en el Consejo de Gobiero riojano del pasao día 22 de febrero.

En el documento que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, presentará en la reunión del Gabinete, al que tuvo acceso EL CORREO GALLEGO, se contempla el establecimiento de 75 nuevas entidades judiciales para todo el territorio nacional. Así, se ponen en marcha 21 salas de primera instancia.

La demanda de un tercer juzgado de lo Penal para la justicia riojana es una reclamación histórica. Desde el año 2011, tanto el actual presidente del TSJR, Javier Marca, como su antecesor, Ignacio Espinosa, han venido incluyendo en el apartado de reivindicaciones la necesidad de que que Justicia creara en La Rioja el tercer juzgado de lo Penal. De facto existía, toda vez que a través de refuerzos, se había conseguido que tres magistradas celebraran vistas de materia penal, pero el gran problema llegaba después, en el momento de la ejecución de las sentencias. Sin funcionarios asignados, esas labores recaían en los dos juzgados de lo penal, por lo que el atasco a la hora de hacer cumplir lo juzgado, era considerable.

«Nosotros reforzamos los juzgados de lo Penal con los destinos de seis meses que nos autoriza el Consejo General del Poder Judicial, con un compañero que hace su trabajo y que, además, refuerza los penales. Pero no es un magistrado a tiempo completo. La creación de ese juzgado supondría que contara con toda la dotación de personal, de juez y de letrado de la Administración de Justicia y, además, implicaría no enviar ahí el refuerzo y poder gastar el presupuesto en otras materias», explicaba Marca en una entrevista con este periódico, en la que reconocía el «gran volumen de ejecutorias en tramitación. Qué adelantamos si tenemos muchas sentencias y muy bonitas si luego las tienen que enmarcar porque no se ejecutan». De hecho, en su primera apertura de año judicial ya denunció que «La Rioja es la gran olvidada en la creación de plazas judiciales desde hace más de siete años».

Hace menos de dos años, ese tercer penal estuvo a punto de convertirse en una realidad. Con Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia, un anteproyecto de Real Decreto preveía la creación de un centenar de juzgados en todo el país. Entre ellos el tercer penal de La Rioja. A la hora de la verdad, y alegando estrecheces presupuestarias, el Ministerio sacó de esa lista tres juzgados, uno de ellos el Penal 3 de Logroño.

A las peticiones de Marca y Espinosa se han sumado durante estos años las del propio Ejecutivo regional y las del Parlamento que, finalmente, han fructificado.