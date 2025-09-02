Un desembolso de 2,7 millones para modernizar el abastecimiento de agua de La Rioja El Consejo de Gobierno aprueba también el proyecto de un carril para bicis y peatones que una Nájera y Cenicero por 1,62 millones

Víctor Soto Logroño Martes, 2 de septiembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Los consejeros del Gobierno de La Rioja se reunían este martes por primera vez desde hacía más de un mes para recuperar el pulso de la actualidad ejecutiva. Y ese reencuentro ha sido liviano. Cuatro asuntos de muy variado signo se han tratado y aprobado.

Por cuantía económica, destaca la licitación por 2,72 millones de una plataforma tecnológica para la gestión del abastecimiento de agua en La Rioja. Un proyecto que busca mejorar, mediante avances informáticos, tanto la calidad como el consumo. Financiado por los fondos Next Generation, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, ha asegurado que la plataforma será utilizada «en 132 depósitos de agua de 102 municipios». Uno de los avances que permitirá este desarrollo será el telecontrol de los consumos o la detección de fugas y pérdidas de agua.

Domínguez también ha avanzado que Nájera y Cenicero se verá comunicadas por «un itinerario verde ciclable», para que se destinarán 1,62 millones de euros, también llegados de fondos europeos. Las ofertas se podrán presentar están abiertas hasta el 15 de septiembre y, tras la adjudicación, comenzará el proceso de licitación. El nuevo carril recorrerá la margen derecha del Najerilla y es una apuesta «por la movilidad sostenible en el valle».

Otra de las iniciativas aprobadas, por elevación de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha sido la prórroga de un año del convenio que el Gobierno de La Rioja mantenía con la Asociación Salud Mental de La Rioja para mantener 28 plazas para personas con discapacidad y trastorno mental severo. Una apuesta por la salud mental que Domínguez ha dejado claro que el Ejecutivo de Capellán mantiene «desde el minuto uno de la legislatura». El convenio entrará en vigor el 1 de octubre y se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2026 y tendrá un coste para el Gobierno de 786.429 euros.

Por último, el Gobierno de La Rioja también ha prorrogado un acuerdo que desde hace casi tres décadas mantiene con la Asociación Riojana de jugadores de Azar. A la institución que ayuda a personas con problemas de ludopatía se destinarán 26.000 euros. Domínguez ha advertido de los peligros de los juegos de azar, especialmente entre los jóvenes a través de «los videojuegos y las cajas sorpresas». En el primer semestre del año, la asociación ha atendido 67 casos, 53 de jugadores y 14 de familiares y se realizaron 74 intervenciones entre primeras citas, consultas... además de 52 sesiones grupales.