Nájera, sin agua tras un reventón en la calle Palomares

Nájera se ha despertado este domingo con una desagradable sorpresa. Pasadas las 8.00 horas, los vecinos de la localidad notaban que en sus ... grifos faltaba presión. Un problema generalizado en todo el municipio que ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a tomar rápidas medidas, la primera tratar de localizar el punto exacto de la avería.

Ha sido en la calle Palomares donde se ha localizado la fuga en la tubería general de agua que baja del depósito y que ha dejado al municipio sin suministro. El siguiente trabajo ha sido buscar los repuestos, para lo que los técnicos de la gestora del agua han tenido que desplazarse a Calahorra. Y ahora se está trabajando para subsanar la avería y que el agua vuelva a los hogares y establecimientos.

«Para todos ha sido una mala sorpresa, no nos lo esperábamos», explica Jorge Salaverri, alcalde de la localidad. La avería llega en una jornada que era especial para la localidad por el paso de la Vuelta Ciclista a España.

«Es un fastidio total para todos y también para la hostelería, que preveía un buen domingo: están sin vajilla, sin baños... Es un gran problema para todos», asegura el primer edil, que confía en que en la tarde de este domingo pueda ser reparado el problema y que el suministro vuelva a los hogares.