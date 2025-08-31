LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes del agua desbordada en Nájera. Santiago García

Nájera, sin agua tras un reventón en la calle Palomares

El Ayuntamiento trata de subsanar el problema tras localizar la avería y lograr los repuestos

V. S.

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:05

Nájera se ha despertado este domingo con una desagradable sorpresa. Pasadas las 8.00 horas, los vecinos de la localidad notaban que en sus ... grifos faltaba presión. Un problema generalizado en todo el municipio que ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a tomar rápidas medidas, la primera tratar de localizar el punto exacto de la avería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  2. 2 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    La Laurel ya no es lo que era
  5. 5 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  6. 6 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  7. 7

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  8. 8

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  9. 9

    Ana María será enterrada en Mansilla
  10. 10

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nájera, sin agua tras un reventón en la calle Palomares

Nájera, sin agua tras un reventón en la calle Palomares