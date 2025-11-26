LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Gonzalez de Legarra, en rueda de prensa.

Miguel González de Legarra | PSOE

La Consejería de Salud riojana ha «optado por mimetizar las políticas de Ayuso»

El PSOE defenderá en el Parlamento que se suspendan las 'consultas de acogida' hasta contar con un protocolo y protección para las enfermeras

La Rioja

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:23

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha mostrado hoy su preocupación por una Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja que ha «optado por mimetizar las políticas» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

González de Legarra ha ofrecido una rueda de prensa después de la decisión tomada por el Gobierno riojano, «sin diálogo y sin un protocolo» ha subrayado, de poner en marcha en los centros de salud 'consultas de acogida' para las personas que llegan sin cita.

Se trata, ha relatado, de un procedimiento por el que las enfermeras se encargan de hacer un triaje de las personas que llegan sin cita para decidir qué tipo de atención necesitan tras valorarle clínicamente.

«Lo que se hace es depositar sobre la enfermera una responsabilidad clínica que no le corresponde y, además, hacerlo sin proporcionarle una formación específica previa, sin protocolos validados y, sobre todo, sin una norma que las proteja», ha criticado.

El diputado socialista ha explicado que se trata de algo que ya hizo la presidenta de Madrid en el año 2023 (conocido como programa APADE: Atención a Procesos Agudos de Demanda) y que «provocó un conflicto» en esta comunidad.

Ahora, ha dicho, la consejera riojana, María Martín, «copia el modelo» y lo hace sin las garantías pero, desde el PSOE, consideran que no se puede «permitir que La Rioja repita los errores que se han producido en Madrid».

Legarra ha indicado que, desde el PSOE, no están diciendo que esta fórmula sea, en sí, mala, sino que «no se puede imponer sin un protocolo y sin apenas información».

Proposición no de ley

Desde el PSOE, ha anunciado Legarra, han presentado una proposición no de ley (que no podrá debatirse hasta que el Parlamento de La Rioja recupere los plenos ordinarios tras la aprobación de los presupuestos).

En ella piden se suspenda la «implantación obligatoria» de esta fórmula; se abra un proceso de diálogo; se evalúe «con rigor su verdadero impacto clínico, jurídico y organizativo»; y se elabore «una propuesta seria de conformación acreditada y protocolos validados en caso de que se quiera seguir adelante».

«La Rioja merece y necesita con urgencia una atención primaria fuerte ordenada y de calidad y las enfermeras merecen trabajar con seguridad, con dignidad y dentro de sus competencias», ha visto.

