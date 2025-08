Conducción temeraria y los sucesos del fin de semana en Logroño: en el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Viernes, 1 de agosto 2025, 08:51 Comenta Compartir

Conducción temeraria en Logroño

Se abre la sección con la llamada de una vecina de Logroño que se queja de «los coches que circulan en dirección contraria por la Avenida de Burgos 147». La mujer comenta que esto se da «desde el paso de peatones hasta el Bar Darwin» y añade que se quedan aparcados en «dirección contraria y en doble fila». Como detalla, esto ocurre con más frecuencia «entre las siete y siete y media de la mañana» y finaliza pidiendo que se tomen medidas sobre este asunto.

«Soluciones» ante un «grave problema»

Llama un logroñés para hablar sobre las declaraciones que dio el concejal Félix Francisco Iglesias sobre el «grave problema» que hubo el fin de semana en el Casco Antiguo. El hombre confiesa que le «avergüenza» y «abochorna» que un «un edil que tiene que tomar riendas sobre estos problemas diga que no se puede decir que Logroño sea una jungla». El comunicante manifiesta que no está de acuerdo y piensa «que sí que lo es». Agrega que él esperaba del concejal que «diese explicaciones y soluciones» y no que solamente «se dedique a maquillar y tapar la realidad». «El Ayuntamiento de Logroño hace tiempo que se ha convertido en una agencia privada y solo apoya los intereses privados de las empresas y más concretamente los de la hostelería», declara sin ambages. Y concluye: «El Casco Antiguo lleva mucho tiempo siendo una auténtica vergüenza donde los vándalos destrozan el mobiliario urbano y los portales».

La «vergüenza» de los currículos políticos

Un lector de Nájera telefonea para reflexionar sobre los currículos de los políticos al hilo de la noticia aparecida hace unos días al respecto en estas mismas páginas. Considera una «auténtica vergüenza» que una buena parte de ellos carezca de estudios superiores. «No es normal que con los sueldos que cobran entren a la política contando con solo un título de bachiller o de Formación Profesional de primer grado», opina. A su juicio es inadmisible «cómo colocan a gente por ahí y que con un diploma acabe siendo un diputado o director general». «Así nos va», concluye con una mezcla de pena y hastío.

Preocupación en Duquesa de la Victoria

Una logroñesa que reside en Duquesa de la Victoria llama para quejarse del estado de la Glorieta del Doctor Zubía. Explica la situación y dice que «hay un grupo de gente que ha copado los dos únicos bancos que hay». «El problema que hay», prosigue, «es que esas personas pasan todas las noches ahí y se ponen a beber». Desde su punto vista, «no es justo ni para los jóvenes que están por la zona ni para los vecinos, que estamos ya saturados». «No tenemos que estar viendo esas situaciones», sostiene. Añade que ella no puede pasar por la plaza ya que le increpan y hacen comentarios de muy mal gusto a quienes atraviesan la calle. «Es realmente desagradable», comenta. «He puesto quejas en el Ayuntamiento y en todos lados y no me hacen caso; estoy harta ya», remacha.

Tráfico por obras en la zona del Ayuntamiento

La última llamada del día corresponde a un vecino de Logroño y se queja sobre el tráfico que está habiendo en «el cruce de Avenida de Colón con Avenida de La Paz». Indica que ahora está siendo «uno de los peores puntos de tráfico de la ciudad», cuando además «normalmente es un embudo terrible». «Ahora con las obras de la glorieta está siendo un desastre permanente durante todas las mañanas y en ciertas horas de la tarde». Concluye su mensaje preguntándose que si el Ayuntamiento capitalino podría poner «un policía local para controlar el tráfico».

... y La Guindilla Arrancados y dentro de los alcorques de la calle

No indica cuál es la causa de que en la logroñesa calle Duquesa de la Victoria se produzca este desastre, pero la realidad es que el lector que envía la imagen quiere llamar la atención sobre que los pivotes «no están en su sitio». «Están en cualquier otro lado menos donde deben», apunta, y muestra que algunos han sido depositados en los alcorques de los árboles.

