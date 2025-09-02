La condonación deuda de 448 millones de La Rioja: cómo se ha calculado y cómo se tramita El Consejo de Ministros ha aprobado este martes su plan para la quita de la deuda a las comunidades, que «beneficiará a todas las comunidades»

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica por el que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda que las comunidades autónomas acumulan desde la crisis financiera. Una medida que, según ha destacado la Delegación del Gobierno en una nota, «beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados».

En el caso de La Rioja, la condonación de la deuda alcanza los 448 millones de euros, cifra que permitiría reducirla «a casi la mitad, con un descenso del 28% respecto al cierre registrado en 2023». Una cuantía que el presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, ya calificó este lunes de injusta. «Para cada riojano significa 1.369 euros. Para un catalán, 2.200. Hablan de que en porcentaje sale ganando La Rioja, pero por haber hecho mejor los deberes y no verse endeudada se penaliza», analizó.

En este sentido, recalcó que «la condonación tiene que ser proporcional» y que «hay vías para hacer enmiendas» y lograr una mayor rebaja para los riojanos, que se equipare a las de otras comunidades. En caso de que no se pudiese cambiar, ya aseguró tras su reunión con todos los partidos en el Parlamento de La Rioja que «aceptaré algo que es injusto y no igualitario ni solidario».

Tres fases

El anteproyecto recoge la metodología que determina el importe de cada comunidad que va a ser asumido por el Estado, que corresponde a criterios «objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales» para todos los territorios. En concreto, consta de tres fases.

En la primera se ha comparado el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera -entre el 31 de diciembre de 2009 y el cierre de 2013- con el crecimiento del pasivo autonómico durante la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania -entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023-.

En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y en el segundo, en 29.272. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, un importe que refleja el sobreendeudamiento que registraron las regiones por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central en la crisis financiera.

Una vez identificado el sobreendeudamiento, se ha empleado un criterio técnico para fijar el reparto. El grueso de la distribución de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Para La Rioja esta distribución alcanza los 448 millones de euros de condonación, el 28% de su deuda, un porcentaje por encima de la media del 19,3% del conjunto de CCAA.

A continuación, se eleva la condonación de aquellas comunidades que se encuentren por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de quita de deuda. El objetivo es que ninguna quede por debajo de la media de condonación por población ajustada, pero La Rioja no se ve afectada en esta fase porque se sitúa por encima de la media.

En tercer lugar, se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana (con 2.284 euros). Y a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para los territorios que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

Además, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de La Rioja tampoco sería necesario efectuar ningún ajuste en esta tercera fase.

Los ajustes de estos procesos persiguen intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones, el importe total de la condonación para La Rioja se sitúa en los 448 millones.

Procedimiento de asunción de la deuda

El anteproyecto de ley también recoge el procedimiento, que es de carácter voluntario, para que el Estado asuma esa deuda autonómica, si bien dependerá de si se trata de una comunidad con o sin deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En el caso de las regiones con esta deuda, como es el caso de La Rioja, la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada comunidad, empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019. A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste. Es decir, 2023, 2022, etc.

Compatible con la reforma del sistema de financiación

La vicepresidenta Montero ha subrayado que la asunción de la deuda autonómica «no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación» en la que el Gobierno seguirá trabajando sobre una propuesta que beneficie a todos los territorios.

Por último, ha reiterado que la condonación de la deuda beneficia a todos los territorios, incluidos los gobernadas por el PP. «De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP», ha destacado la titular de Hacienda, quien ha pedido a los presidentes autonómicos del PP que «recapaciten» y respalden una medida que es beneficiosa para los ciudadanos.