Concursos de ideas y esprints tecnológicos para acelerar el emprendimiento innovador en La Rioja

El Gobierno de La Rioja organizará concursos de ideas y esprints tecnológicos para acelerar en la región el emprendimiento innovador a través del proyecto Tech FabLab. Así lo ha anunciado en la mañana de este miércoles la consejera de Economía, Belinda León, en la presentación de esta iniciativa, en la que también ha participado el director general de Empresa, Amadeo Lázaro.

En ella, León ha resaltado dos acciones de Tech FabLab: los dos certámenes de ideas innovadoras para el emprendimiento y una serie de esprints que tratarán aportar soluciones a diferentes necesidades del mercado. La iniciativa se coordinará desde la comunidad riojana, pero contará con la implicación de Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña.

«Este proyecto nos está permitiendo lanzar la fase de emprendimiento y escalado de emprendedores en el nuevo parque científico tecnológico Techrioja, que es estratégico para esta comunidad», ha señalado el director general de Empresa, que ha puesto en valor la importancia de «generar un ecosistema de emprendimiento conectado, tanto físico como virtual, para facilitar el intercambio de ideas y oportunidades de negocio entre las regiones». Al poco, León ha añadido que resulta «fundamental que nuestras empresas estén preparadas para adaptarse a un entorno cambiante».

Sobre los concursos

Entre las actuaciones previstas para esta segunda parte del año, el Ejecutivo regional llevará a cabo dos concursos de ideas para obtener una herramienta digital innovadora que facilite las iniciativas empresariales vinculadas al emprendimiento en cualquiera de sus fases. El objetivo es seleccionar propuestas que promuevan la eficiencia, la eficacia y el crecimiento sostenible de sus proyectos.

ACCIONES 16 y 17 de septiembre: Esprint 'Tecnologías que nutren el futuro', dirigido a profesionales del sector agroalimentario

7 y 8 de octubre: Esprint 'Tecnologías que construyen el futuro', dirigido a profesionales del sector de la construcción

14 y 15 de octubre: Esprint 'Tecnologías que impulsan la transformación productiva', dirigido a profesionales del sector industrial

Uno de los concursos está destinado a las personas físicas, entidades privadas sin ánimo de lucro y/o empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten que el centro de trabajo desde el que se desarrolla la herramienta está ubicado en La Rioja. En el otro, podrán concurrir las empresas emergentes de las comunidades que participan en el proyecto Tech FabLab: La Rioja, Aragón, Navarra, Cantabria, Comunitat Valenciana y Catalunya.

Las propuestas tendrán que dirigirse al Área de Ordenación y Gestión Administrativa del Servicio de Innovación e Internacionalización, a través de instancia general electrónica de la Oficina Virtual del Gobierno de La Rioja, antes del 30 de septiembre (23.59 horas).

Por otro lado, el Centro Tecnológico de La Rioja albergará durante dos tardes sesiones de trabajo sobre distintas aplicaciones del mercado basadas en tecnologías clave (IA, IoT, RV, etc.) que puedan servir como ejemplo y despierten nuevas posibilidades de emprendimiento y/o nuevas líneas de negocio.

El objetivo de cada esprint es hacer aflorar soluciones, nuevas o existentes, que den una respuesta ágil a las diferentes necesidades del mercado en cada uno de los sectores previamente definidos. Se expondrán casos de éxito en la incorporación de estas tecnologías disruptivas por diferentes empresas y se fomentará la colaboración de los asistentes.

El resultado final de cada uno de estos procesos de innovación, y las distintas propuestas identificadas en forma de retos y/o eventos colaborativos (hackatones), se desarrollarán en posteriores actuaciones. La inscripción a los diferentes esprints debe realizarse en la página web de Tech FabLab o en la de Think TIC.

Otras actuaciones

En el marco de Tech FabLab, se realizarán durante los próximos meses hackatones (primera quincena de septiembre); un booth camp, una jornada formativa intensiva, para capacitar a profesionales mediante el uso de tecnologías disruptivas y tecnologías base, y que puedan generar y/o redefinir modelos de negocio; y la XII Jornada de Dirección de Proyectos (9 de octubre), que pretende ser un foro de intercambio de conocimiento y buenas prácticas en materia de gestión de proyectos, vinculados con el emprendimiento y la tecnología.

Asimismo, y para dotar a los emprendedores de competencias clave de liderazgo personal, relacional y estratégico, está programado un curso, de 48 horas de duración, organizado en tres módulos que se celebran en diferentes fines de semana durante octubre y noviembre.

La participación en Ebro Valley de Lérida (2 de octubre) y la Feria Valencia Digital Summit (22-23 de octubre) completa las actuaciones previstas. La clausura de Tech FabLab, uno de los seis proyectos seleccionados dentro de la iniciativa RETECH y que está dotado con una financiación total de 31,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation EU, se producirá el 18 de noviembre en Pamplona.

Inversión de 15,6 millones

La Rioja llevará a cabo una inversión total de 15,6 millones de euros - 11.698.126 euros provenientes de dichos fondos europeos- para acelerar proyectos empresariales en tecnologías emergentes en ámbitos como la salud o el sector agroalimentario, entre otros. Este proyecto, coordinado por La Rioja, gira en torno a las redes de emprendimiento digital.

Se estructura en catorce paquetes de trabajo (work packages) que incluyen acciones globales y comunes para todas las comunidades autónomas, así como actuaciones específicas impulsadas por cada una de ellas de manera independiente.