El Concurso Agrícola de La Rioja vuelve para «poner el acento en el trabajo del agricultor» El plazo de inscripción del evento, que tendrá lugar el 14 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas en el Paseo del Espolón, concluirá mañana

El Paseo del Espolón de la capital riojana se convertirá el próximo domingo 14 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas en el recinto de la 56 edición del Concurso Agrícola de La Rioja. El evento tiene como intención mostrar el trabajo de aquellas personas que se dedican al campo, porque «el sector primario es la base sobre la que se articula la vida de nuestros pueblos y sobre la que se mantiene el cuidado nuestro territorio y paisaje», ha explicado esta mañana durante la presentación Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja.

Esta nueva edición del concurso servirá para «reivindicar el derecho a poder vivir dignamente en nuestros pueblos a través de esta actividad económica», ha resaltado Fuentes. Asimismo, ha calificado a esta cita agrícola como una «fiesta en la que los logroñeses y visitantes podrán admirar y comprar productos de temporada directamente del campo a la mesa». Además, este año también contará con la participación del stand de producto riojano y de Fungiturismo para promocionar el centro temático dedicado al champiñón Pradejón.

Los participantes, que hasta el momento son quince de ocho localidades diferentes (Alfaro, Albelda de Iregua, Agoncillo, Arrubal, Nalda, Préjano, Santo Domingo de la Calzada y Logroño), mostrarán sus ejemplares y construirán un «espectáculo visual y gastronómico que pondrá el acento en el trabajo de los agricultores jóvenes menores de cuarenta años», ha subrayado.

Una idea compartida por Jorge García, responsable de Acción Social CaixaBank, quien ha expresado que el certamen «reconoce la excelencia y hace hincapié en el relevo generacional», y por David Martín, director general de Desarrollo Rural, que ha añadido «que este concurso es de aquellos que merece la pena mantener». Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha concluido diciendo que «la celebración de la 56 edición supone que se ha conseguido afianzar este concurso que resalta y pone en valor todo el producto agrario y los esfuerzos del sector, así como la dedicación y pasión de los agricultores».

El concurso -que está organizado por Fundación Caja Rioja, y que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y La Rioja 360, además de la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y del CPAER- tiene abierto hasta mañana martes el plazo de inscripción.

¿Qué premios tiene esta edición?

Están formados por una cantidad económica y una escultura de cerámica realizada por la artista riojana Celia Martínez. Los premios serán para: el mejor conjunto de fruta, mejor conjunto de hortaliza y mejor proyecto agrícola (que contarán ambos con 600 euros y un trofeo); y 300 euros más trofeo para: mejor fruta, mejor hortaliza, mejor agricultura ecológica y mejor agricultor/a joven menor de cuarenta años.

Categorías del concurso

Joven agricultor: valorarán la incorporación de nuevos profesionales a la agricultora de La Rioja menores de cuarenta años.

Proyecto agrícola: tendrán en cuenta la calidad del producto y parámetros como la sostenibilidad, divulgación y apertura de explotaciones a visitas interpretadas, participación social en su territorio, recuperación de especies autóctonas, singularidad de su producción, radicación de los productos, dimensión que aportan a la cultura agraria riojana y el desarrollo rural e innovación.

Conjunto: hincapié en la calidad de los productos en parámetros como la presentación, calibre, homogeneidad, tipología y variedad de productos que conforman la exposición en sus explotaciones.

Agricultura ecológica: participarán agricultores de producción ecológica de La Rioja reconocidos por CPAER y valorarán los productos expuestos y el cuidado medioambiental en la producción agraria.

Además de lo mencionado, también habrá un concurso de Cata por cuadrillas (de cuatro personas), una novedad del Concurso de Vinos de La Rioja, del que aún quedan dos plazas libres y cuyos ganadores «tendrán un espacio ese mismo día en El Espolón donde podrán presentar sus productos y ofrecer a los visitantes una degustación de los mismos», ha finalizado Fuentes.