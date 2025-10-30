Los sindicatos se concentran en Logroño para reclamar mejoras salariales de los funcionarios CC OO, CSIF y UGT han exigido al ministro de Función Pública que «se siente a negociar» las condiciones de estos trabajadores

La Rioja Jueves, 30 de octubre 2025, 18:05

Un centenar de personas se han concentrado este jueves frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja para alzar la voz y reclamar al Ministerio de Función Pública que «se siente a negociar las condiciones de los empleados públicos».

Así lo ha afirmado el secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, en un encuentro informativo durante esta concentración, en el que también han participado el coordinador del Área Pública de CC OO La Rioja, Pedro Antolín; y el responsable de Acción Sindical de CSIF La Rioja, Nuria García.

La concentración ha estado protagonizada por una gran pancarta con el lema 'Mejor salario más empleo, igual a servicios públicos de calidad', junto a banderas de los tres sindicatos convocantes; mientras que los participantes han coreado frases como «hace falta ya una huelga general» y «los funcionarios ya estamos aquí».

Domínguez ha destacado la necesidad de «una mejora salarial» de los empleados públicos porque «los sueldos están congelados en 2025 y no hay ninguna mesa para poder realizar esta negociación».

«No es de recibo que, casi en noviembre, los más de 21.800 empleados públicos de La Rioja tengan su sueldo congelado porque el ministro de Función Pública, Óscar López, no se sienta a negociar con los sindicatos esa revalorización de sus salarios», ha remarcado.

Ha reivindicado que la jubilación parcial anticipada se recupere para el personal laboral y que se implante para el personal funcionario estatutario.

«Si el ministro no escucha y el ministro no se sienta a negociar, el conflicto está en la calle», ha precisado Domínguez, quien ha añadido que «si no hay respuesta por parte del Ministerio, habrá más movilizaciones».

Ha destacado que «si el próximo diciembre hay que desembocar en una huelga general, que no dude el ministro que va a tener en la calle a estos tres sindicatos y a todos los empleados públicos de este país».

Por su parte, Antolín ha reclamado a López que «se tiene que sentar en la mesa de negociación a negociar esa subida salarial y a eliminar esa tasa de reposición que cronifica la interinidad en el servicio público estatal».

Se acaba la paciencia

Ha incidido en que «no puede ser» que haya más de un 30 por ciento de trabajadores públicos que son interinos y que tienen contratos de menos de 800 euros y que se tienen que desplazar a más de 200 kilómetros de su casa por un salario que no les llega ni para pagar ese desplazamiento.

Además, ha proseguido, la jubilación parcial tiene que ponerse ya en marcha para todos los funcionarios que están, día a día, haciendo este servicio público.

En su intervención, García ha criticado que los empleados públicos llevan una pérdida del poder adquisitivo año tras año, que ya en este 2025 va por un 20% de pérdida y, a parte, las plantillas están mermadas porque hay escasez de trabajadores.

«Por todo ello, se nos ha acabado la paciencia a los empleados públicos y el Gobierno de España se escuda en la falta de presupuestos, pero no es una justificación válida«, ha subrayado, dado que el Ejecutivo tiene la capacidad legal suficiente para poder aumentar el salario de los empleados públicos sin tener unos presupuestos aprobados.