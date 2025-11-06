LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sadé Visual

Logroño condena los últimos cuatro asesinatos por violencia machista

En lo que va de año, 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España

La Rioja

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Una concentración frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja ha recordado este jueves a las últimas cuatro mujeres asesinadas en Alicante, Murcia, Huelva y Zaragoza por violencia machista. La protesta se ha desarrollado para condenar y reclamar que se acaben este tipo de asesinatos.

La concentración ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', tras la que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas, que ha concluido en aplausos. Con la muerte de estas cuatro mujeres, de 19, 37, 47 y 49 años, son ya 36 las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

En este punto, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Noelia González, ha condenado ante los medios de comunicación «los últimos asesinatos por violencia machista», señalando que «es un problema estructural y de Estado, porque la violencia machista afecta a todos los niveles de la sociedad y es un problema que hay que solucionar».

En sus declaraciones, ha indicado que «en el Pacto de Estado contra la violencia de genero, se ha visto que todas las fuerzas estaban de acuerdo, excepto una -en alusión a Vox- algo que es lamentable, que por hacer política pongan en peligro la vida de las víctimas».

«Si hay víctimas que están escuchando mensajes negacionistas, se lo pensarán a lo mejor a la hora de poner una denuncia», ha añadido González, para reclamar a estas formaciones políticas que «no hagan política con un caso como, por ejemplo, pueda ser la violencia de género».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni el más rápido del planeta lo hubiera podido hacer»
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  5. 5

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  6. 6 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  9. 9 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  10. 10

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Logroño condena los últimos cuatro asesinatos por violencia machista

Logroño condena los últimos cuatro asesinatos por violencia machista