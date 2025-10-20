Concentración en Logroño para condenar el asesinato de una mujer en Badajoz

EFE Lunes, 20 de octubre 2025, 17:32 Comenta Compartir

Una veintena de personas se han concentrado este lunes en Logroño para guardar un minuto de silencio y condenar el asesinato de una mujer en La Codosera (Badajoz) el pasado 14 de octubre, en un acto convocado por la Delegación del Gobierno en La Rioja en El Espolón.

«Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres» ha sido el lema de la pancarta que ha presidido la concentración, convocada por la Delegación del Gobierno en La Rioja en virtud del protocolo de condena y repulsa ante los asesinatos por violencia de género y vicaria.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha recordado en declaraciones a los periodistas que son ya 30 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2025.

Ha incidido en todas las mujeres que sufren este tipo de violencia tienen el apoyo de las administraciones y deben apoyarse en ayuntamientos, delegaciones del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil y en todos los elementos que juegan a favor de acabar con la violencia machista.

También ha instado a que los entornos de estas mujeres y a que todo aquel que pueda, en un momento dado, ser testigo de una situación de maltrato, lo denuncie para no tener que llegar a estas situaciones.