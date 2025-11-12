Los interinos se concentran este miércoles para reclamar «por la estabilidad y la dignidad profesional» del colectivo Entre las principales reivindicaciones se incluyen la continuidad de los nombramientos en los meses de verano para el personal docente y jornadas parciales no obligatorias durante todo el curso

La Rioja Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:26

El colectivo de Interinos e Interinas de Educación de La Rioja, con el respaldo de los sindicatos CC OO, CSIF, PIR, STAR, STE- Rioja y UGT, ha convocado una concentración este miércoles, 12 de noviembre, a las 18.00 horas frente al Palacete del Gobierno, para reclamar cambios urgentes en la Orden de Interinos.

Alegan que la Consejería de Educación de La Rioja «lleva años» realizando modificaciones superficiales en la Orden de Interinos, «lo que mantiene a cientos de docentes en una situación de precariedad laboral que repercute directamente en la calidad educativa». Esta normativa -explican en un comunicado de prensa- ha sido impuesta «sin la debida transparencia en su negociación y sin garantizar los derechos laborales y profesionales del personal interino».

Para el colectivo la nueva orden supone «una amenaza directa contra las condiciones laborales, la estabilidad y la dignidad profesional del colectivo», por lo que han convocado la concentración «por la dignidad de los docentes» en esta situación.

Reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones se incluyen la continuidad de los nombramientos en los meses de verano para el personal docente y jornadas parciales no obligatorias durante todo el curso, con una oferta mínima de media jornada, ya que «La Rioja es la única comunidad autónoma que obliga a los interinos a aceptar tercios de jornada, lo que se traduce en ingresos medios de aproximadamente 600/800 euros».

También, piden la especificación clara de las características de las plazas, incluyendo su duración prevista, la permanencia en las listas sin necesidad de presentarse a procesos de oposición, la toma de posesión del profesorado interino antes de la incorporación del alumnado, «garantizando una correcta planificación y organización pedagógica», además de la modificación del apartado de disponibilidad, «para que la penalización por no acudir a un llamamiento afecte únicamente al periodo concreto y no a la totalidad de la puntuación acumulada».

Consideran los interinos que este personal «es esencial para el funcionamiento del sistema educativo, pero continúa siendo tratado como profesional de segunda categoría».

Cabe recordar que estos docentes cuentan con formación universitaria, másteres habilitantes y la preparación necesaria para presentarse a oposiciones cada dos años, además de la experiencia adquirida en las aulas, «garantizando una educación de calidad para la ciudadanía riojana».

