Comprensión, ilusión y esperanza en un tesoro vital de 150 gramos

María Ángeles Trapero, usuaria: «Cuando me dieron la noticia fue como si la silla me fuese tragando»

«A mí me lo detectaron hace dos años en una revisión rutinaria del camión y fue todo muy rápido. Me hicieron una biopsia y me dijeron que era un tumor maligno que había que quitarlo ya. Escuchar esa noticia... Yo la sensación que tuve fue como si la silla me fuese tragando poco a poco. Lloré, no por mí, sino por mi madre y por mi hija porque no sabía como decírselo. Es muy duro todo al principio, la operación, la quimio, la radio... Yo no recibí el corazón porque me operaron el 3 de enero y en la asociación estaban de vacaciones de Navidad, pero enseguida me hablaron de ella y ya llevo un año aquí. Esta es una terapia enorme, porque te ríes, hablas de la enfermedad si surge y nos entendemos. La gente piensa que cuando te operan y te quitan el tumor se ha acabado y no es así, te han quitado el tumor, pero hay que seguir luchando. Para mí la asociación ha sido una maravilla y lo mejor, con lo que yo me quedo, es con la gente que está aquí. Yo, de mi enfermedad, me quedo con que de la gente que yo esperaba apoyo lo he recibido y de la gente que no esperaba nada, también; así que no me ha defraudado nadie».