«Becas como la que financia la AECC con la Carrera de la Mujer son clave» Elvira Alfaro / Antonio Díaz Uriel Elvira Alfaro | Graduada en Farmacia e investigadora del CIBIR JAVIER CAMPOS Logroño Sábado, 19 octubre 2019, 09:41

Elvira Alfaro pone rostro a una de las dos becas que financia la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de La Rioja con los recursos obtenidos en la última Carrera de la Mujer. Nacida en Calahorra, Alfaro es graduada en Farmacia y a sus 28 años está dedicada en cuerpo y alma a una beca predoctoral de investigación en cáncer que está siendo desarrollada en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) -la otra es en la Universidad de La Rioja (UR)-, concretamente en el grupo de oncología de cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias.

-¿Qué supone para una joven investigadora este tipo de becas?

-Gracias a este tipo de ayudas se pueden estudiar enfermedades como el cáncer... Becas como la que financia la AECC con la Carrera de la Mujer son clave para realizar trabajos que de otra manera sería más complicado.

Alfaro, quien trabaja en el proyecto 'Implicación de IGF1R en el microambiente no tumoral del cáncer de pulmón: estudio de modelos de metástasis y muestras clínicas' a fin «de estudiar si determinada proteína está involucrada», no se olvida tampoco de las aportaciones voluntarias que sirven para renovar equipamiento y tecnología en el laboratorio «porque de lo contrario se queda obsoleto y es imposible avanzar en las investigaciones».

Investigar no es barato, esta graduada en Farmacia lo sabe y, por ello, reivindica iniciativas como las de la Asociación Española contra el Cáncer, a la que ayer acompañó durante la presentación de la campaña 'Contigo, damos la cara' con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

-¿Se invierte lo suficiente en investigar el cáncer?

-Yo te puedo hablar desde mi experiencia, pues me costó mucho encontrar una beca para poder destinarla a un proyecto así. La realidad es que está complicado el tema de investigar, no sólo ya para contratar personal, sino como he dicho para actualizar medios, aparatos y no quedarnos estancados.