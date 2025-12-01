LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos jabalíes en libertad. L.R.

¿Qué es, cómo se contagia y cómo se trata la peste porcina africana?

La enfermedad no se transmite de animales a humanos, sin embargo, las personas pueden ser vectores transportando el virus en las suelas de los zapatos o en los neumáticos

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

La peste porcina africana no es una zoonosis, es decir, no es una enfermedad que se transmita de animales a humanos. Sin embargo, las ... personas pueden ser vectores de la enfermedad, transportando el virus en las suelas de los zapatos o en los neumáticos. En La Rioja hay más de 187.000 cerdos en 73 granjas de ganadería intensiva, mientras que las extensivas, como Luis Gil, son pocas. ¿Qué es, cómo se contagia y cómo se trata la peste porcina africana? Aquí van las respuestas a las principales preguntas, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como fuente de información.

