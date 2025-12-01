¿Qué es, cómo se contagia y cómo se trata la peste porcina africana?
La enfermedad no se transmite de animales a humanos, sin embargo, las personas pueden ser vectores transportando el virus en las suelas de los zapatos o en los neumáticos
Logroño
Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:12
La peste porcina africana no es una zoonosis, es decir, no es una enfermedad que se transmita de animales a humanos. Sin embargo, las ... personas pueden ser vectores de la enfermedad, transportando el virus en las suelas de los zapatos o en los neumáticos. En La Rioja hay más de 187.000 cerdos en 73 granjas de ganadería intensiva, mientras que las extensivas, como Luis Gil, son pocas. ¿Qué es, cómo se contagia y cómo se trata la peste porcina africana? Aquí van las respuestas a las principales preguntas, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como fuente de información.
- ¿Qué es la peste porcina africana?
- Es una enfermedad provocada por un virus de la familia Asfarviridae que afecta a los cerdos y a los jabalíes, produce fiebre, conjuntivitis, hemorragias, vómitos y convulsiones.
- ¿Cómo se transmite la enfermedad?
- Aunque no se transmite a humanos, los animales infectados pueden contagiar a otros por medio de saliva, orina, heces, secreciones nasales y el aire, así como por garrapatas.
- ¿La peste estaba erradicada en España?
Desde 1994 España estaba libre de esta enfermedad. Sin embargo, el virus puede entrar a través de productos contaminados que sirven de alimento a cerdos o jabalíes.
- ¿Hay tratamiento para la enfermedad?
No existe tratamiento, por lo que las medidas son muy estrictas cuando se declara un foco, que son sacrificar a los animales infectados y eliminar los cadáveres.
- ¿Y cómo se controla en la fauna silvestre?
- En los jabalíes solo se puede controlar mediante la caza, se evalúa la presencia del virus y se aplican medidas como los vallados eléctricos para restringir el movimiento.
