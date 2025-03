«Si en algo coinciden las víctimas del terrorismo es en lo humilladas que se sienten en los últimos tiempos»

«Hoy, más que nunca, el recuerdo del 11M sigue siendo una llamada a la reflexión sobre nuestra capacidad de aprender del pasado y de ... construir un futuro en el que la verdad, la memoria, la dignidad y al justicia prevalezcan». Con esa frase ha terminado el discurso de Víctor López, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, durante la conmemoración en Logroño del Día Europeo de dicho colectivo.

Tras un minuto de silencio, López ha recordado a las 191 víctimas del atentado en Madrid de hace 21 años. «Fue un día que marcó un antes y después en España y en el mundo entero», ha sentenciado. «Se apoderó de nosotros una sensación de desconfianza y tristeza, pero también nació en la sociedad un impulso de unidad y resiliencia», ha apostillado para, a continuación, apelar a la unidad en este ámbito y lanzar dos preguntas al aire: «¿Por qué hoy asistir a este homenaje o a cualquier acto en memoria de las víctimas del terrorismo te sitúa políticamente?» y «¿por qué hacer una declaración pública en favor de la memoria de las víctimas del terrorismo o de su recuerdo hace que estalle un debate político?».

López ha recordado que «no hace mucho» estar con las víctimas se situaba «por encima de las siglas políticas». Algo que, en su opinión, ha cambiado en la actualidad. «Lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un arma arrojadiza en la que, por cierto, nosotros no pintamos nada y somos los que más sufrimos las consecuencias», ha opinado. Desde su punto de vista, además, estar al lado del colectivo se ha convertido en algo «muy impopular» y lamenta que a las víctimas del pasado «se les está negando la memoria» y que las actuales «están siendo revictimizadas a través del olvido». «Pero si hay una revictimización en la que coinciden es, sin duda, en lo humilladas que se sienten en los últimos tiempos», ha recalcado.

No en vano, el vicepresidente de la AVT ha recordado que «casi todos los asesinos» del 11M están en libertad 21 años después y ha lamentado profundamente que «un terrorista condenado y encarcelado» haya comparecido en el Congreso de los Diputados, en referencia a Mohamed Houli, coautor de los atentados de 2017 en Cataluña. «Ha sido el colofón el despropósito», ha incidido.

López también ha puesto de relevancia la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los tribunales, pero ha vuelto a lanzar otra pregunta: «¿De qué sirve que un terrorista sea condenado a miles de años de prisión si después se adoptan decisiones penitenciarias por parte del Gobierno, tanto central como vasco, que permiten que salgan antes de cumplir el límite establecido por la ley?». «Esto no es justicia y, por desgracia, todo apunta a que irá a peor», se ha autorespondido para criticar después «una proposición no de ley que impedirá que la AVT participe como acusación particular en los procedimientos judiciales por delitos de terrorismo».

«Trabajamos por las víctimas del terrorismo y llevamos haciéndolo desde hace más de 40 años», ha recordado Víctor López, quien también ha incluido en su discurso una llamada a los últimos atentados registrados en Europa: «No crean que las víctimas del terrorismo son algo exótico, un colectivo al que mirar con distancia. Los últimos acontecimientos están demostrando que la amenaza terrorista está más latente que nunca».