«Nos enfrentamos a un futuro complicado»

Del centenar largo de trabajadores que forman parte de la plantilla de CMP Automotive Handling, el denominado centro especial de empleo que hace el último ... proceso de la producción de piezas que luego se envían a Seat para que las incorpore es sus diferentes modelos, un 90% de personas tienen algún tipo de discapacidad, «desde grados leves hasta algunos ya más graves», explica Iván Solano, trabajador y miembro del comité.

Y si en el actual contexto laboral cualquier recolocación puede ser complicada, «el futuro a nosotros se nos presente más complicado si cabe. Cuando vas a hacer una entrevista de trabajo o cuando te presentas en una empresa en busca de empleo, si hay una discapacidad por medio todo es más difícil», señala. Hay trabajadores que ya han comenzado a echar el currículum «porque todos tenemos cargas familiares, hipotecas... Y la salida del mercado de trabajo siempre es dura».

Solano tampoco termina de dar credibilidad a las palabras de Gonzalo Capellán en el debate del estado de la región respecto al centro de empleo de CMP que, recuerdan los sindicatos, ha recibido bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por tener trabajadores con esas características especiales. «El presidente dijo que estaba en contacto con nosotros. No sé con quién. Me suena a palabrería, a nada concreto porque no nos están presentando un plan ni dándonos alternativas o soluciones», señala el trabajador.