«Un día dije que ese era mi último cigarrillo y ya llevo casi dos años sin probarlos»

«Llevaba toda la vida fumando». Así de contundente se muestra Chus Olarte cuando se le pregunta cuánto tiempo ha consumido cigarrillos de una manera constante. Para su satisfacción, eso sí, ahora puede hablar en pasado porque desde 2023 no ha vuelto a fumar y ... acumula así casi dos años ya sin probar la nicotina.

Cuando Olarte utiliza la expresión 'toda la vida' para hablar de su adicción al tabaco, no se trata de una exageración. «Antes de los 18 ya fumaba, desde los 15 aproximadamente, lo dejé cuando tenía 58 y consumía una cajetilla al día», expone antes de explicar que fue un curso de la Asociación Española Contra el Cáncer el que le dio pie a abandonar ese hábito. «La empresa nos lo pagó dentro de las acciones en apoyo al trabajador y en beneficio de la salud», cuenta. «Me apunté y no he fumado desde entonces», añade.

No era la primera vez que Olarte se lanzaba a por el reto de abandonar el tabaco. «Ya lo hice otra vez, a través de mi médico de cabecera, y estuve también dos años sin fumar, pero una mala noticia hizo que volviera», lamenta. «Fue a lo primero a lo que eché mano entonces», añade. Se trató de una recaída que ahora espera que no se repita. «Pienso que estoy mucho más mentalizada que en aquel momento porque, aun habiendo recibido también malas noticias, he logrado no recaer y estoy muy contenta», afirma con satisfacción.

«Un amigo»

Chus Olarte recuerda a la perfección cuál fue su última calada. «Fui muy consciente; eran las cuatro menos cuarto de la tarde y dije que ese iba a ser mi último cigarro, y desde entonces llevo dos años sin probarlos», certifica para tratar de exponer después qué era lo que le hacía estar enganchada a la nicotina. «El cigarro significaba para mí un amigo, compañía, ocio, sociabilidad...», enumera. «No sé explicarlo muy bien porque era consciente de que era muy perjudicial para mí, pero seguía consumiendo; es una droga», sentencia.

Olarte incide en la mentalización como arma principal para afrontar este tipo de retos. «No lo dejé por encontrarme enferma ni por el mal sabor; estaba encantada de fumar, me gustaba, pero reconocía que me estaba perjudicando», explica. Y en el curso encontró el apoyo ideal para llevar a cabo su objetivo. «Fue muy personalizado y siempre había alguien que te explicaba por dónde ir y te hacía un seguimiento», relata. «Gracias a eso, no me costó excesivamente», apostilla.

Esta exfumadora, además, convive en su entorno con gente que sigue consumiendo tabaco. «Intento ponerme como ejemplo y creo que eso les puede animar a intentarlo», desea. «Para muchos soy una campeona porque era una persona muy fumadora y he logrado dejarlo, pero es una cuestión de concienciación: si lo he hecho yo, puede cualquiera», concluye.