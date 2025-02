Once días lleva César Vea en huelga de hambre en Logroño. Hoy estará junto al Parlamento, pero también se instala al lado de la ... Delegación del Gobierno, un sitio más céntrico y transitado. Conocido como actor, lleva años frente a los focos denunciando el caso que llevó a la ruina a su familia tras invertir en renovables.

– Quince años ya.

- En 2008 empezó la aventura. Y la desgracia, la expulsión del sistema de las primas fue en 2010, con el mismo Gobierno, con el que nos invitó a invertir en renovables, el de José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Sebastián. - ¿Y tiene solución?

– Claro. Sé que se puede solucionar porque me lo han ofrecido si lo mantenía en secreto y, como en ese momento defendía a miles de familias afectadas, dije que no. Hay una solución que se llama revisión administrativa de oficio. El ministro/a de turno reconoce lo que hay en este expediente, una negligencia, y firma la reinserción al sistema de primas con carácter retroactivo y se acabó el problema. Además voy a pedir una indemnización porque han sido 17 años jodidos, con todo lo que ha afectado a mi carrera como actor, que se ha ido a la mierda, como mi vida entera. Nos ha generado muchísimo dolor, la ruina absoluta. Y hay otra vía, la de revisión de sentencia, más complicada. Pido desde aquí al PP que abra una comisión de investigación, y que declare Miguel Sebastián, quien ha reconocido que cometieron errores.

– Pasan los días y ya son once.

– Lo que peor llevo... ahora me duele muchísimo la cabeza pero no puedo tomar analgésicos porque el estómago está como está y me lo voy a agujerear. La espalda... esta mañana estaba aquí (frente a la Delegación) a las siete y media porque ya no duermo. Mentalmente estoy muy fuerte. Le he dicho a la delegada (Beatriz Arraiz) que de aquí salgo con una firma o con una ambulancia. A ver si tienen valor de llevarme al hospital sabiendo como saben que nos han robado.

– Es su tercera huelga de hambre. ¿Por qué esta vez va a ser distinta?

– Arraiz le dice que proteste pero que deje la huelga de hambre. ¿Se lo plantea?