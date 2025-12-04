CCOO denuncia un nuevo accidente laboral mortal y reclama medidas urgentes de movilidad segura El sindicato pide integrar la movilidad en la negociación colectiva y reforzar la prevención de riesgos laborales

La Rioja Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:55

CCOO de La Rioja se ha concentrado este jueves para lamentar «otro fatídico accidente de trabajo mortal», ocurrido el martes, cuando un trabajador de la empresa Inaselec murió en un siniestro de tráfico mientras se dirigía a su puesto. En lo que va de 2025, trece personas han perdido la vida en carreteras riojanas, cuatro de ellas en la misma vía donde ha tenido lugar este accidente.

El Observatorio de Accidentalidad de La Rioja recoge que, entre enero y septiembre, se registraron 366 accidentes in itinere, mayoritariamente protagonizados por mujeres, y 168 accidentes en misión, con predominio de hombres. Estos siniestros, al producirse en la vía pública, se consideran a la vez accidentes laborales y de tráfico.

CCOO recuerda que la responsabilidad preventiva es «compartida entre empresas y poderes públicos», y subraya la importancia de evaluar los riesgos de desplazamiento, formar a las plantillas y aplicar medidas que reduzcan la siniestralidad.

El sindicato reclama integrar la movilidad laboral en la negociación colectiva, profundizar en el estudio de la accidentalidad, implantar planes de movilidad sostenible y reforzar la atención a colectivos vulnerables. Reitera además su compromiso con la prevención y la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras en La Rioja.

«Reducir los accidentes in itinere requiere acción coordinada de empresas, administraciones y agentes sociales», insisten desde CCOO, que urge a «negociar e implementar medidas de forma inmediata» para lograr desplazamientos más seguros, sostenibles y equitativos.