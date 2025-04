La carta del no al tren a Madrid por La Rioja Baja: «No es posible por el momento incrementar estos servicios en estos términos» Estas son las líneas recibidas por Capellán en las que el equipo de Puente confirma que no habrá nueva conexión

Es la carta de la noticia. De la mala noticia, en realidad, para La Rioja: el Ministerio no ve posible atender la petición del ejecutivo riojano de programar un nuevo trayecto ferroviario de Logroño a Madrid con parada en Calahorra y de tres horas de duración. «No es posible incrementar ese servicio», afirma.

La carta llega como respuesta a otra enviada en los últimos días por el Gobierno regional, que elevaba su queja al Ejecutivo central por la supresión de cuatro frecuencias los fines de semana.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano dice ne la carta entender «la preocupación» de La Rioja, pero asegura que «por el momento» no va a ser posible la creación del nuevo trayecto.

Esta es la carta:

Quisiera a través de estas líneas dar respuesta a las cuestiones que plantea en la carta enviada este pasado 29 de marzo, relativa a los servicios ferroviarios entre Logroño y Madrid. Es mi intención poder aportar alguna información más atendiendo a la preocupación expresada en su escrito.

En primer lugar, quiero destacar que este Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está totalmente comprometido en impulsar servicios para mejorar la movilidad de los ciudadanos y, allí donde sea posible, extender los servicios ferroviarios con el objeto de priorizar la descarbonización del transporte.

Tal como nos comprometimos el año pasado con La Rioja, se ha anunciado el nuevo servicio ferroviario entre Logroño y Madrid. Es una muy buena noticia, si bien le reconozco que han sido dificultades técnicas las que han hecho que se demorara algo más de lo que hubiéramos deseado. Entrará en funcionamiento este próximo 11 de abril, lo que implica tener una oferta de 3.400 plazas más a la semana entre Logroño y Madrid; además este recorrido tendrá una parada en Haro, dando así servicio a La Rioja Alta.

En segundo lugar, entiendo la preocupación por la supresión de cuatro servicios de la actual conexión Logroño y Madrid por La Rioja Baja. No obstante, con la entrada en marcha de esta nueva conexión, a partir del 11 de abril la conexión Logroño-Madrid pasará a tener 26 servicios en lugar de los 18 actuales, de los cuales 14 se harán por La Rioja Baja y 12 por La Rioja Alta, para intentar cubrir todas las necesidades de la ciudadanía.

Me gustaría que entienda que esta nueva configuración busca lo primero de todo ofrecer un servicio óptimo, y cada vez mejor a las personas usuarias que recorren el trayecto Logroño-Madrid. Ocurre, no obstante, que la prestación de un servicio de estas características requiere también tener en cuenta cuestiones como la disponibilidad de material rodante, así como velar todo lo posible por una gestión sostenible de los servicios de Renfe, siguiendo criterios de eficacia y eficiencia que no cause perjuicio a la explotación.

En esa línea, quiero referirme a la propuesta de un servicio por La Rioja Baja, con una parada en Calahorra. Al respecto, quiero señalarle que Renfe ha analizado esta posibilidad y, por la información que me ha trasladado y en base a los motivos expresados anteriormente, indican que no es posible por el momento incrementar estos servicios en estos términos.

Quiero expresarle todo mi respeto y reconocimiento a las cuestiones que menciona en la carta, si bien ruego comprenda los condicionantes existentes y que nos llevan a esta nueva configuración que, si me permite reitero, ofrecen en definitiva más servicios y una mejor conexión entre Madrid y Logroño.

Quedo a su disposición para aquello que considere oportuno trasladarme.

Muchas gracias por su atención y colaboración.