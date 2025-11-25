LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carolina Medina, en la sede de Logroño de Médicos del Mundo, donde trabaja actualmente. Sonia Tercero

Carolina Medina

Psicóloga

«Hay que dar seguridad a las víctimas que han recibido un puñetazo a la autoestima»

La experta cree que toda la sociedad, «hombres y mujeres», puede poner su granito de arena ante situaciones de maltrato: «Hay que echar una mano y no mirar hacia otro lado»

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Ansiedad, depresión, fobias, trastornos del sueño o de la alimentación, sensación de asco, de miedo o de culpa, ataques de pánico, conductas suicidas... Estas son ... solo algunas manifestaciones que la violencia emocional provoca en las mujeres. «Es un puñetazo en su autoestima; apaga su luz y les invalida en silencio», resume Carolina Medina, psicóloga que lleva más de una década trabajando con víctimas de violencia de género. Ahora lo hace a través de Médicos del Mundo con mujeres en contexto de prostitución.

