«Será otra carga más que debamos asumir los de siempre, como si no fueran pocas»

El 15% de los autónomos riojanos, alrededor de 3.600 de los casi 25.000 inscritos en la Seguridad Social, cuenta con trabajadores a ... su cargo, según los últimos datos oficiales. Miguel Ángel García es uno de ellos. El responsable de Murrieta Asesores tiene dos empleadas que verán reducida su jornada laboral, de 40 a 37,5 horas semanales, cuando entre en vigor la medida. «Así lo plantea el Gobierno central en su proyecto de ley. Se mejora la situación de las personas asalariadas porque van a cobrar lo mismo y tendrán más tiempo libre, con lo que es un beneficio», juzga. Pero habrá otra parte que saldrá peor parada, «que deberá asumir la carga que se genere. Me refiero a los de siempre, a los autónomos, que ya soportan una carga tras otra y ahora más».

García considera que «si hay que sacar el mismo trabajo, para mantener los ingresos, esas horas de menos se deben compensar con mayor productividad pero no siempre será posible». Y cuando no se pueda conseguir «y haya que recuperar horas, pues yo veo dos alternativas; o las pagamos de manera extraordinaria si exceden la jornada o las asumimos los autónomos a costa de conciliar menos o peor y de tener más riesgos a causa del trabajo».

El propietario de Murrieta Asesores está en contacto diario con otros autónomos a los que asesora en materia legal, fiscal, laboral, contable... «y todos me transmiten su incertidumbre». Confía en que el impacto en el empleo no sea muy agresivo –él no tiene previsto prescindir de sus trabajadoras «en ningún caso»– pero alerta de que «tampoco va a ayudar a solucionar algunos problemas como la falta de personal en algunos sectores».

Registro horario obligatorio

Cita, por ejemplo, el de hostelería, «donde no es fácil encontrar camareros y ahora se van a tener que reforzar plantillas para alcanzar las jornadas de 37,5 horas». Porque, de lo contrario, «habrá que pagar las horas extras».

Miguel Ángel García apunta, para terminar, que la reducción de la jornada llegará acompañada del derecho a la desconexión y también del registro horario –con carácter obligatorio– y la implantación de esos dispositivos electrónicos para el fichaje de los empleados también correrá de nuestra cuenta, como ha pasado con los programas de prevención de riesgos laborales, de protección de datos, los protocolos de acoso laboral...». Y en función del tipo de negocio «algunos autónomos tendrán que hacer una inversión fuerte, otra más, para los sistemas de registro de jornada».