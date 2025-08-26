LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de una de las salas de vistas del edificio de los juzgados de Logroño Justo Rodríguez

Cárcel para un hombre que cargó la factura del cambio de ventanas a dos familiares

El procesado, según el fallo, se aprovechó de la avanzada edad de una de las parientes y de la discapacidad de la otra para domiciliar las obras en sus cuentas bancarias

C. N.

Martes, 26 de agosto 2025, 09:14

La Audiencia Provincial de La Rioja acaba de condenar a un año de prisión a un hombre que se aprovechó de la vulnerabilidad de dos ... de sus familiares para cargar a sus cuentas bancarias la factura del cambio de ventanas en su domicilio. El procesado, acusado de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa, deberá abonar una multa de 900 euros. En cuanto a la pena de cárcel, el tribunal acuerda suspenderla por un plazo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir durante ese tiempo.

