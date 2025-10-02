Capellán anuncia la gratuidad en la matrícula del segundo curso universitario El Gobierno ampliará la medida ya adoptada el pasado año académico con la idea de extenderla progresivamente a todo el ciclo

Los alumnos riojanos tendrán también gratuita la matrícula del segundo curso en las universidades públicas de La Rioja (UR, UNED) y en la Escuela Superior de Diseño (Esdir). Del mismo modo, se mantienen las becas de movilidad para quienes decidan continuar sus estudios fuera de la comunidad autónoma. El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, acaba de hacer pública la medida en el Parlamento. La idea es que las subvenciones vayan ampliándose progresivamente hasta cubrir todo el periodo universitario «con el único condicionante del rendimiento y del esfuerzo para superar los cursos», ha señalado.

La medida está ya incluida en el proyecto de Presupuestos para el año próximo, aunque ayer no se anunció, y Capellán considera que contribuye a poner a La Rioja «a la vanguardia de Europa». El presidente ha recordado que uno de los objetivos centrales de su Gobierno era extender la educación gratuita a todos los niveles, desde los cero años hasta el final de los estudios universitarios. «El progreso de una sociedad se puede medir cuando las limitaciones socioeconómicas no sean óbice para que los ciudadanos accedan a la educación», ha sentenciado.

Carta a Sánchez

Además, cuando se cumple un año desde la entrevista en Moncloa con presidente del Gobierno español, Capellán ha señalado que este viernes remitirá una carta a Pedro Sánchez para revisar los contenidos que se trataron en esa reunión y de los que aún no ha habido noticias. En su misiva, las infraestructuras tendrán un inevitable protagonismo: «La conexión por tren es ya un agravio sostenido. Pedíamos cuatro frecuencias más por Calahorra, dos diarias de ida y vuelta, y lo que hemos recibido ha sido una reducción de cuatro frecuencias los fines de semana».

En su intervención, el presidente de La Rioja ha incidido también en la (de momento frustrada) reactivación del aeropuerto de Agoncillo. La licitación de los vuelos a Londres y a otra capital europea quedó desierta y Capellán culpa al incremento de las tasas aeroportuarias de Aena. Según ha revelado en el hemiciclo, la compañía Ryanair, «uno de los posibles licitantes», le remitió una carta agradeciéndole la oferta pero desechándola por la subida de impuestos. «Aena debería tener más sensibilidad con los aeropuertos regionales que quieren ser más competitivos», ha subrayado.