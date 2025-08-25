LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista panorámica del embalse González Lacasa. Javier Ezquerro

Los embalses riojanos, al 55,5% de su capacidad

La cifra supone casi seis puntos menos que la que registraron hace siete días

La Rioja

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:52

Los pantanos de La Rioja almacenan esta semana un 55,5% de agua, según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Esta cifra refleja un retroceso de casi seis puntos respecto al 60% que registraron hace siete días.

El Gónzalez Lacasa -más conocido como El Rasillo-, con una capacidad de 32,9 hectómetros cúbicos, solo almacena 15,4 (46,6%), tras perder 2,21 en los últimos siete días. En comparación con el año pasado, cuenta con 1,07 hectómetros cúbicos menos.

El de Mansilla, con una capacidad de 67,7 hectómetros cúbicos, guarda actualmente 39,9, lo que equivale al 58,9%. En la última semana ha perdido 3,08 hectómetros, aunque todavía mantiene un ligero superávit respecto al año pasado (+1,55).

Pajares, con 35,2 hectómetros cúbicos de capacidad total, conserva 21,5 (61,2%). Su descenso semanal es más moderado, de 0,72 hectómetros, pero se sitúa 2,79 por encima de las cifras de 2024.

