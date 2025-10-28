LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un agente realiza en un control, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

La campaña para controlar las distracciones al volante concluye con 94 denuncias en La Rioja, 40 de ellas por usar el móvil

El objetivo era concienciar a los conductores para reducir el número de accidentes de tráfico

La Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 13:44

La campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo en La Rioja del 6 al 12 de octubre para evitar distracciones al volante, concluyó con un total de 92 vehículos denunciados y 94 propuestas de sanción. De ellas, el uso del móvil mientras se conduce es la más común, tanto en vías interurbanas como urbanas, con con 40 denuncias interpuestas, seguida de la utilización de auriculares, que suma 19 sanciones.

El objetivo de esta campaña era concienciar a los conductores sobre la necesidad de realizar una conducción responsable, reducir el número de accidentes de tráfico, así como el número de heridos y fallecidos.

En concreto, la Guardia Civil controló 4.601 vehículos en vías interurbanas, con el resultado de 48 vehículos denunciados con 50 propuestas de sanción por diferentes infracciones cometidas.

Asimismo, también colaboraron en esta campaña las policías locales de Arnedo, Calahorra, Haro y Logroño, que controlaron a 1.119 vehículos en vías urbanas, resultando 44 de ellos denunciados.

