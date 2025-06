El junio más caluroso jamás registrado cerrará con máximas cercanas a 40º

Después de las tormentas, la calma en las lluvias

La Rioja ha sufrido en las últimas semanas episodios extremos no solamente en temperaturas, también en precipitaciones. El último, el del martes, con una tormenta puntual pero agresiva que causó daños en los cultivos de algunos municipios riojalteños. En los próximos días habrá que temer por los efectos de ola de calor, pero no por el de las precipitaciones. El pronóstico de la Aemet para los próximos días deja poco lugar a la nubosidad, más bien cielos despejados y estabilidad. No está anunciada, por lo tanto, agua para el final de semana y el comienzo de la próxima, en días calurosos y secos. Los primeros pronósticos a medio plazo, menos certeros, sí que indican la llegada de las precipitaciones para mediados de la próxima semana.