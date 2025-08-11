El día más caluroso del verano: Haro y Alfaro lideran el sofocante lunes con máximas de casi 42 grados La Rioja vive la jornada más tórrida de lo que se lleva de periodo estival, en la que las mínimas se han sido superiores a 20º en gran parte de la región

Iñaki García Logroño Lunes, 11 de agosto 2025, 19:10 | Actualizado 19:34h.

Las previsiones de la segunda ola de calor de este verano en La Rioja han ido cambiando con el paso del tiempo. Sin embargo, desde hace ya varias jornadas se apuntaba a que el lunes iba a desmarcarse sobre el resto de los días como el punto álgido de este episodio de altas temperaturas. Pues bien, los vaticinios no han errado y la semana, marcada por el puente del 15 de agosto, ha arrancado con el mercurio en su punto más alto no solo del mes actual, sino de todo lo que se lleva de periodo estival en la región.

Todo hacía indicar que los termómetros iban a sobrepasar la decena de los treinta para situarse en la de los cuarenta en gran parte de la comunidad. Y así ha sido. Se ha superado esa barrera en más de la mitad de las estaciones que la Agencia Estatal de Meteorología en La Rioja.

Entre los registros, Haro y Alfaro se han alzado con la primera plaza en la carrera por ser la localidad más calurosa del día, seguidas muy de cerca por Logroño. En la localidad riojalteña (según los datos de las estaciones del SOS Rioja, puesto que la de la Aemet lleva semanas sin proporcionar datos) se ha llegado a los 41,7 grados, al igual que en la riojabajeña; Logroño se ha quedado en 41,1. En Cenicero, por su parte, se han alcanzado 40,8º y en Nájera, 40,2. Del resto de estaciones llama la atención Valdezcaray, donde el mercurio ha subido por encima de los 30 grados de máxima.

Esos elevados registros se convirtieron en el culmen de una jornada que ya apuntaba a tórrida incluso antes de que el sol hiciera acto de presencia. El mercurio ya se había elevado a cotas muy altas la noche anterior hasta alcanzar unos guarismos que provocan dificultades para conciliar el sueño. En Alfaro, por ejemplo, tenían más de 30 grados a la medianoche y la mínima no se alcanzó hasta las siete de la mañana, con unos 22,5 grados que ya servían de anticipo a lo que vendría después. En Valdezcaray, por su parte, se alcanzó esa misma temperatura a las ocho, mientras que en la estación situada en el aeropuerto de Agoncillo los registros bajaron más y se quedaron en los 18,4 grados, también a las siete de la mañana. Si se toman como referencia las estaciones del SOS Rioja los registros resultan más llamativos, si cabe, puesto que las mínimas en lugares como Cervera del Río Alhama no descendieron, según esas mediciones, de los 27 grados.

Un pequeño alivio

Después de varias jornadas con subidas continuas de los termómetros, la Aemet pronostica una pequeña, y corta, bajada de las temperaturas. Así, las máximas para este martes se situarían en el entorno de los 38 grados, mientras que el miércoles descenderían hasta los 36. Eso sí, las mínimas, en muchos casos, continuarán sin bajar de los 20, por lo que las noches seguirán siendo tropicales y las dificultades para dormir se mantendrán. Durante ambos días, además, aumentarán las posibilidades de tormentas en diferentes puntos de la comunidad autónoma.

Ese alivio término no significa, sin embargo, que el calor se vaya a ir de manera definitiva de La Rioja. Ni mucho menos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé, de hecho, un final de semana marcado de nuevo por las altas temperaturas. El jueves, volverán a acercarse a los 40 grados, aunque sin sobrepasarlos, algo que sí se vaticina para las jornadas sucesivas, ya que tanto para el viernes como para el sábado y el domingo las máximas previstas oscilan entre los 40 y los 42 grados en las principales localidades riojanas.

A pesar de ese previsible descenso de las temperaturas para este martes, la Aemet mantiene la alerta naranja por calor en la ribera del Ebro, mientras que en la Ibérica el aviso cae hasta el color amarillo. Para el miércoles no hay, al menos de momento, ninguna alerta activa en la comunidad autónoma, aunque es de esperar que al partir del jueves vuelvan a fijarse.