PP: «Es el caballo de Troya para euskaldunizar La Rioja» Bengoa y Garrido, en la rueda de prensa de este lunes. / PP Garrido denuncia que «el PSOE quiere que se reconozca en nuestra máxima norma que el euskera es algo propio de La Rioja» LA RIOJA Logroño Lunes, 12 noviembre 2018, 12:34

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha denunciado que las enmiendas presentadas por el Grupo socialista para la reforma del Estatuto de Autonomía que tramita la Cámara Regional «son el caballo de Troya para euskaldunizar La Rioja».

En este sentido, ha apuntado que «en las enmiendas del PSOE a la reforma del Estatuto de Autonomía, por tres veces se determina que el euskera es algo propio de los riojanos. El PSOE quiere que se reconozca en nuestra máxima norma que el euskera es algo propio de La Rioja».

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja ha realizado estas afirmaciones este lunes en una rueda de prensa junto al coordinador General del Partido Popular de La Rioja, Diego Bengoa, en la que ha valorado la pretensión del PSOE de equiparar el castellano con el euskera en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, así como las últimas manifestaciones de la candidata del PSOE a la Presidencia de La Rioja, Concha Andreu.

Garrido ha emplazado a los dirigentes socialistas riojanos a explicar «si esta operación forma parte de algún acuerdo con los nacionalistas para seguir atornillando al 'okupa' Sánchez al sillón de La Moncloa utilizando como moneda de cambio a La Rioja. Si es así, el PP de La Rioja no lo va a permitir, porque La Rioja no se vende».

«Para los socialistas, el euskera forma parte esencial del acervo histórico y cultural de La Rioja, es una lengua originaria de nuestra tierra y San Millán el lugar donde emerge el vasco. Es muy grave, porque afecta a nuestra identidad y a lo que somos. Quien no cree en España no puede creer en La Rioja y, hasta ahora, teníamos pruebas fundadas de que los socialistas no creían en España, ahora comprobamos que tampoco en La Rioja».

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional ha evidenciado, sobre las enmiendas del PSOE a la reforma del Estatuto, otras cuestiones «muy discutibles desde el punto de vista político y también legal como las 50 competencias que el PSOE plantea que La Rioja debería tener de manera exclusiva, por ejemplo, en seguridad; sanidad, salud pública y farmacia; así como en la gestión de la Seguridad Social».

«Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, el Partido Popular es indispensable para sacar adelante la reforma del Estatuto y no vamos a apoyar estas enmiendas, así que tranquilidad a los riojanos porque estas propuestas no van a salir adelante», ha finalizado Garrido.

Por su parte, el coordinador general del Partido Popular de La Rioja, Diego Bengoa, ha reiterado ese llamamiento a la tranquilidad de los riojanos. «El Partido Popular va a estar enfrente y no vamos a permitir esta euskaldunización que pretenden hacer en La Rioja, al igual que está sucediendo en Navarra».