La burocracia con el plan de prevención de las empleadas del hogar, en el Teléfono del Lector La sección se centra este viernes en las terrazas y en los interinos, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La terraza, según el tamaño del local

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con una logroñesa que responde a un hostelero sobre el tema de las terrazas. «Le recuerdo –afirma– que su bar es del tamaño de un estanco y se queja de que le van a quitar meses cuando tienes muy pocos metros de local. Yo le apoyo, pero para que se compre o se alquile un local más grande y no espere que los demás le financiemos el negocio a costa del espacio público». La lectora se queja también de la superficie en el exterior que ocupa un comercio en la calle Peso.

Réplica a quien se quejó de una churrera

Seguimos con otro mensaje cuya autora critica al lector que se quejó de que había una churrera que no llevaba colocado el gorro en su puesto. «Qué es lo que quiere, que llevemos armaduras para no infectar», responde la mujer.

Burocracia con las empleadas de hogar

Otro de los habituales de la sección se pronuncia sobre la nueva ley que obliga a las familias a elaborar un plan de prevención de sus empleadas del hogar. Considera que «eso lo podía hacer perfectamente el Gobierno sin tener que recurrir a la página web esa que han creado y que además está bloqueada». Argumenta el hombre que el tipo de patologías que pueden sufrir ya se conocen y atribuye esta nueva exigencia a «un afán recaudatorio», porque «hay que pagar ahora la cotización de los empleadores por accidente de trabajo». «Hasta ahora –agrega– solo pagábamos lo que es la Seguridad Social por contingencias comunes y por enfermedad y ahora ya vamos a pagar, tanto el empleador como el empleado, la cotización por accidente de trabajo». El hombre cree que bastaba «con que subieran un poquito la cotización, que es lo que van a hacer, y se dejen de rollos» de planes de prevención. «A por quienes deberían ir –concluye– es a por todos los que trabajan sin asegurar, ni siquiera por enfermedad».

Mal estado del parque del Blanco Nájera

Una madre del colegio Obispo Blanco Nájera se queja sobre el estado actual del parque infantil del colegio. «Es una vergüenza que el Ayuntamiento de Logroño lleve desde finales del curso pasado sin arreglar las escaleras del tobogán, lo que priva a las niñas y a los niños del colegio de hacer uso de él». Y se pregunta si «¿tanto cuesta arreglarlo? Una vez más el Ayuntamiento de Logroño demuestra que el alumnado de este colegio no le importa nada».

Telas en los jardines que no funcionan

Se queja otra vecina de Logroño de que en muchas zonas ajardinadas de Logroño, como la plaza Primero de Mayo y la zona de Marqués de la Ensenada y Padre Claret, están poniendo «unas telas horrorosas con unas gomas para riego automático y en las telas hacen unos agujeros para que salgan las plantas». «La intención –continúa– es que asomen las plantas y cubran las telas, pero ni sale la vegetación y las telas se van rompiendo poco a poco y quedan a la vista todos los tubos».

«Menos manifestarse y más estudiar»

Sátur retorna a la sección para pedir a los interinos «que se manifiesten menos, trabajen más y estudien para aprobar la oposición». Señala, además, que «la mayoría de ellos está trabajando ya, llevan años de interinos y son incapaces de aprobar las oposiciones, teniendo además más puntos y méritos que computan en sus notas y desplazan a los más jóvenes, más estudiosos y mejor preparados».

Una usuaria del Hospital de Calahorra se queja del estado del paso de peatones que conecta las inmediaciones de este centro con el aparcamiento del hipermercado Eroski, utilizado de manera habitual por pacientes y usuarios. «La pintura de la mitad del paso está borrada y lleva así bastante tiempo con el peligro que supone y más de noche», dice. «Los que somos de Calahorra, cuando vamos con el coche por la zona del paso que está sin pintar sabemos que ahí hay un paso de cebra, pero el que viene de fuera no lo sabe», añade.

