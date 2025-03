El 'boom' en la compra de vivienda dispara las operaciones en el entorno de Logroño

Son muchos los informes que hablan del aumento experimentado por el mercado de compraventa de viviendas en La Rioja en 2024. Uno de los últimos, ... el de la Estadística Notarial, sitúa a la región al frente del crecimiento, al haber registrado un 24,6% más de transacciones que en el año previo. Una tendencia llamativa que desde las inmobiliarias avalan. «Ha habido un aumento de ventas, es evidente», certifican.

Más allá de los números, la pregunta es cómo se ha materializado esa tendencia y lo primero a lo que el sector da respuesta es al porqué. Por qué las compras de inmuebles crecen tanto. La respuesta, a grandes rasgos, resulta generalizada y tiene que ver con un escenario que propicia esas operaciones. «Los tipos de interés están ahora mucho más bajos», arranca Silvia Rezola, CEO de la empresa inmobiliaria Luz Verde. «Esa circunstancia ha favorecido mucho el acceso a las hipotecas», añade la directora de Inmobiliaria Iregua, María Martínez.

Las ayudas estatales a la compra representan así una de las razones que también aduce Juan Asensio Pérez, gerente de inmobiliaria Mi Casa, quien suma otro apéndice más a este contexto: los alquileres. «Compensa comprar antes que alquilar debido a los altos precios de la renta», destaca con un argumento en el que se incide desde otras inmobiliarias de la región. «Los bancos han emprendido una campaña, motivada por la bajada del euríbor y la relajación de condiciones, para dar unas hipotecas a un tipo de interés muy atractivo que hace que la letra que tengas que pagar al mes sea sensiblemente inferior a los alquileres, que están disparados», argumenta Pilar Rodríguez Palacios, gerente de Urbanova.

Existe, por lo tanto, un marco que decanta claramente la elección entre comprar y alquilar por la primera opción y que, además, en La Rioja viene acompañado por otras circunstancias que explican por qué las ventas se han disparado. «Aquí se venía arrastrando un atasco de la demanda y hasta principios del año pasado no se comenzó a desatascar el mercado», señalan desde Inmobiliaria Iregua. «Existía producto en oferta al que se le ha ido dando salida y, por eso, aquí ha aumentado el número de operaciones, dejando sin 'stock' viviendas de menos de 150.000 euros, aunque quedan todavía un amplio número de propiedades de importes menos económicos donde elegir», se recalca desde Mi Casa.

Escasa oferta

La cosa no se queda ahí. Dos circunstancias se unen a este escenario. Una, el alza de los precios. La Estadística Notarial dice que el metro cuadrado subió el año pasado un 5% en La Rioja y el INE sitúa ese incremento en el último año en el 9,2%. «Creo que nos estamos moviendo ya en valores de 2008», advierte María Martínez. Los precios suben, pero la oferta baja. «No hay obra nueva, no hay suelo», incide Martínez. «La necesidad de vivienda es un hecho», apostilla Pilar Rodríguez, de Urbanova, quien explica en qué se traduce la conjunción de todos estos factores. «Hay un grupo de gente que, por mucho que quiera, no puede adquirir una vivienda en Logroño o alrededores con los precios a los que se están poniendo y, por eso, se está ampliando el radio de acción a la hora de comprar», señala la gerente de Urbanova. «Estamos trabajando, como si fuera Logroño, en Villamediana y Lardero, con zonas como Entre Ríos donde está todo vendido», añade. «Y estamos ampliando a Navarrete, Alberite o Albelda, que son zonas que antes casi no apreciaban los clientes, y que ahora sí se plantean», remata.

En una línea similar se manifiesta María Martínez. «Si no hay oferta y la capacidad adquisitiva no da para adquirir una casa en Logroño, Lardero o Villamediana, la gente mira a otras poblaciones cercanas, como Alberite, Navarrete o incluso Sojuela», determina.

Aun así, desde todas las inmobiliarias coinciden en que la primera opción para comprar suele ser el centro de Logroño. A partir de ahí, otros barrios como La Cava, Fardachón, Cascajos o La Guindalera también «tienen mucho tirón» para la compra. «La zona del centro suele ser la elegida por las personas de mediana edad y los jóvenes optan por el extrarradio y los pueblos cercanos», considera Juan Asensio. «Zonas como El Campillo también están resurgiendo bastante, con mucha gente joven, al igual que ocurre en Entre Ríos», apostilla Pilar Rodríguez.

Tipos de intereses bajos, alquileres altos, escasa oferta, precios al alza y compras más allá de Logroño. Así se resume, por lo tanto, el presente de la compraventa de viviendas en La Rioja y se afronta un futuro en el que la tendencia, a priori, resultará similar. «La previsión es seguir aumentando las operaciones, así como el precio, porque continuará la distorsión entre la oferta y la demanda», apuntan desde Inmobiliaria Iregua. «Quizás se estanque un poco porque prácticamente no hay vivienda nueva ni suelo», concluyen.